АҚШда бир киши Powerball’да 847 млн доллар ютиб олди

·46·Дунё
АҚШда бир киши Powerball’да 847 млн доллар ютиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Ню-Жерси штатида сотилган чипта эгаси Повербалл лотереясида 847 миллион долларлик жекпотни ютиб олди.
  • Бу ютуқ лотерея тарихидаги тўққизинчи энг йирик натижа бўлиб, ғолиб Берген округидаги Монтвейл шаҳрида жойлашган Вегманс супермаркетидан харид қилинган чипта орқали аниқланди.
  • Ғолиб 847 миллион долларни 29 йил давомида бўлиб олиш ёки 363,1 миллион долларни бирйўла қабул қилиб олиш имкониятига эга.

АҚШнинг Нью-Жерси штатида сотилган чипта эгаси Powerball лотереясида 847 миллион долларлик жекпотни қўлга киритди. Бу лотерея тарихидаги тўққизинчи энг йирик ютуқ бўлди. Бу ҳақда Нью-Жерси лотереяси расмий хабар берган.

2026 йил 4 ноябрь куни ўтказилган ўйинда омадли чипта эгаси олтита рақамнинг барчасини тўғри топган. Ютуқли чипта Нью-Жерси штатининг Берген округидаги Монтвейл шаҳрида жойлашган Wegmans супермаркети орқали сотилган.

Ғолибда пулни олишнинг икки хил имконияти бор. У 847 миллион долларни 29 йил давомида 30 та тўлов шаклида қабул қилиши ёки солиқлар ушлаб қолинишидан олдин 363,1 миллион долларни бирйўла олиши мумкин.

Бироқ ютуқнинг бир қисми солиқларга кетади. Нью-Жерси лотереяси қоидаларига кўра, 5 минг доллардан ортиқ ютуқлардан федерал солиқ учун 24 фоиз, 500 минг доллардан юқори ютуқлардан эса штат солиғи учун 8 фоиз ушлаб қолинади. Бу дастлабки ушлаб қолиш ставкалари бўлиб, ғолибнинг якуний солиқ мажбурияти солиқ декларацияси асосида аниқланади.

Ғолибнинг шахси ҳозирча ошкор этилмаган. Нью-Жерси қонунчилигига кўра, лотерея ютуғи соҳиблари ўз исмини жамоатчиликка билдирмаслик ҳуқуқига эга.

Мазкур джекпотга қадар 35 та Powerball тиражи давомида ҳеч ким бош совринни қўлга кирита олмаган эди. Ундан аввалги йирик ютуқ 2026 йил 12 август куни Иллинойс штатида қайд этилган. Ўшанда бир киши 1,04 миллиард долларлик жекпотни ютиб, пулни бўлиб олиш ўрнига 450,5 миллион долларни бирйўла олишни ва исмини ошкор қилмасликни танлаган.

PowerballНью-ЖерсиWegmansЛотерея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритдиХитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди1 октябр 12:48Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиПокистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди10 сентябр 18:53Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...12 август 00:09АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?14 август 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди