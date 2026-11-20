16 ёшида Ҳимолай чўққисини забт этган қашқадарёлик йигит жаҳон рекордини янгилади!
Қашқадарёлик 16 ёшли Тимур Рустамов Ҳимолай тоғларидаги 6 812 метр баландликка эга Ама Даблам чўққисини забт этиб, рекорд натижа қайд этди. Ёш альпинистнинг маълум қилишича, у ушбу чўққига кўтарилган энг ёш инсон бўлган.
Тимур Рустамов 2026 йил 8 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 07:52 да Ама Даблам чўққисига етиб борган. Ўша пайтда унинг ёши 16 йил, 2 ой ва 28 кунни ташкил этган.
Бу натижа ёш альпинист учун катта аҳамиятга эга. Унинг сўзларига кўра, Ама Даблам чўққисини забт этиш узоқ вақтдан бери амалга оширишни орзу қилган мақсадларидан бири бўлган. У баланд тоғ шароитидаги мураккабликлар ва қийинчиликларга қарамай, ортга чекинмай, кўзлаган маррасига етишга муваффақ бўлган.
Шу тариқа, Тимур Рустамов ўзининг жасорати, қатъияти ва тинимсиз интилиши билан катта натижага эришди. 16 ёшида Ҳимолайнинг машҳур чўққиларидан бирини забт этгани унинг алпинистик фаолиятидаги муҳим ютуқ бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…