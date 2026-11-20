Telegram’да яширин чатлар даври: ёзишмаларни фақат махсус парол билан очиш мумкин
Telegram фойдаланувчилари учун мессенжердаги ёзишмалар махфийлигини янада кучайтирувчи янги функция синовдан ўтказилмоқда. «Hidden Chats» деб номланган ушбу имконият орқали шахсий чатлар ва каналларни умумий рўйхатдан яшириш мумкин бўлади. Энг қизиғи, яширин ёзишмаларни ҳатто Telegram қидируви орқали ҳам одатдагидек топиб бўлмайди — уларни фақат махсус махфий ибора ёрдамида очиш мумкин.
Янги функция мессенжернинг бета-версиясида пайдо бўлган. У фойдаланувчиларга бир нечта яширин бўлим яратиш ва ҳар бирига алоҳида парол ўрнатиш имконини беради.
Яширин чатларни қандай яратиш мумкин?
«Hidden Chats» функциясидан фойдаланиш учун Telegram’нинг «Махфийлик» бўлимига кириб, яширин бўлим яратиш талаб этилади.
Ушбу бўлимга камида 8 та лотин ҳарфидан иборат махсус махфий ибора ўрнатилади. Бу ибора яширин ёзишмаларни очиш учун калит вазифасини бажаради.
Яна бир муҳим жиҳати — фойдаланувчи битта яширин бўлим билан чекланиб қолмайди. Турли махфий иборалардан фойдаланган ҳолда бир нечта алоҳида бўлим яратиши мумкин.
Яширин ёзишмаларни қандай топиш мумкин?
Яширилган чатларни очиш учун мураккаб амалларни бажариш шарт эмас. Telegram’нинг қидирув сатрига аввал белгиланган махфий иборани киритиш кифоя.
Шунда тегишли яширин бўлим очилади ва фойдаланувчи ундаги ёзишмаларни кўриш имконига эга бўлади.
Бироқ бу функциянинг энг муҳим жиҳати шундаки, яширин чатлар оддий фойдаланувчи кўзидан бир неча босқичда ҳимояланади:
Умумий чатлар рўйхатидан йўқолади. Яширилган ёзишмалар асосий экранда кўринмайди.
Қидирувда чиқмайди. Махсус махфий иборасиз уларни одатий қидирув орқали топиб бўлмайди.
Билдиришномалар келмайди. Яширин чатлардан янги хабарлар ҳақида хабарнома юборилмайди.
Қўнғироқлар овозсиз рад этилади. Ушбу бўлимдаги чатлардан келадиган қўнғироқлар фойдаланувчини безовта қилмайди.
Паролни унутсангиз, нима бўлади?
Янги функциядан фойдаланишда энг муҳим жиҳат — махфий иборани эсдан чиқармаслик.
Маълум қилинишича, ўрнатилган сирли иборани унутиб қўйган тақдирда уни қайта тиклаш имкони бўлмайди. Демак, фойдаланувчилар махфий сўзни ишончли жойда сақлашлари ёки эслаб қолишлари керак.
Бу талаб функциянинг махфийлик даражасини оширишга хизмат қилса-да, паролни йўқотиш яширин ёзишмаларга кириш имкониятидан маҳрум қилиши мумкин.
Telegram’да махфийлик янада кучаядими?
«Hidden Chats» функцияси, айниқса, шахсий ёзишмаларини умумий чатлар рўйхатида кўрсатишни истамайдиган фойдаланувчилар учун қулай бўлиши мумкин. Бир нечта яширин бўлим яратиш имконияти эса турли ёзишмаларни алоҳида сақлашга шароит яратади.
Бироқ шуни унутмаслик керак: чатларни рўйхатдан яшириш уларнинг тўлиқ шифрлангани ёки Telegram серверларидан ўчирилганини англатмайди. Бу, аввало, мессенжер интерфейсидаги махфийликни кучайтиришга қаратилган функциядир.
Ҳозирча имконият бета-версияда синовдан ўтказилмоқда. Унинг барча фойдаланувчилар учун қачон тақдим этилиши ва якуний версияда қандай ишлаши ҳақида аниқ маълумот йўқ. Шу боис функциянинг оммавий релизини кутишга тўғри келади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…