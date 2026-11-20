«Реал» Жуд Беллингҳэм маошини 25 млн еврогача оширмоқчи: янги шартнома тайёрланмоқда
Мадриднинг «Реал» клуби жамоанинг етакчи яримҳимоячиларидан бири Жуд Беллингҳэмни узоқ муддатга сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. Испания матбуоти тарқатган хабарларга кўра, «қироллик клуби» 23 ёшли инглиз футболчиси билан шартномани 2031 йилга қадар узайтириш устида иш олиб бормоқда. Янги келишув нафақат унинг Мадриддаги келажагини мустаҳкамлаши, балки маошининг сезиларли ошишига ҳам олиб келиши мумкин.
Sport.es нашри маълумотларига кўра, Беллингҳэмга янги шартнома доирасида бир мавсум учун 20–25 миллион евро маош таклиф этилиши режалаштирилган. Ҳозирда унинг йиллик иш ҳақи 15 миллион евродан камроқни ташкил қилади.
Беллингҳэмнинг маоши 10 миллион еврогача ошиши мумкин
Агар томонлар янги келишувга эришса, инглиз футболчисининг йиллик маоши ҳозирги кўрсаткичидан анча юқори бўлади. Манба келтирган рақамларга кўра, у бир мавсумда 20 миллиондан 25 миллион еврогача даромад олиши мумкин.
Бу «Реал»нинг Беллингҳэмни жамоа лойиҳасида қанчалик муҳим футболчи сифатида кўраётганини кўрсатади. Бироқ ҳозирча янги шартнома имзолангани ҳақида расмий маълумот йўқ. Амалдаги келишув эса 2029 йилнинг ёзигача амал қилади.
«Реал»даги учинчи мавсумида ҳам самарали ўйнамоқда
Жуд Беллингҳэм 2023 йилнинг ёзида «Боруссия» Дортмунддан «Реал»га ўтганидан буён мадридликлар сафида муҳим ўрин эгаллаб келмоқда. У яримҳимоядаги фаоллиги, ҳужумларга қўшилиши ва ҳал қилувчи вазиятларда натижа кўрсата олиши билан ажралиб туради.
Жорий мавсумда инглиз футболчиси барча мусобақаларда 16 та учрашувда майдонга тушиб, бешта гол ва тўртта голли узатма муаллифи бўлди. Бу кўрсаткичлар унинг жамоа ҳужумларидаги муҳим ролини яна бир бор намоён этмоқда.
Беллингҳэмнинг трансфер қиймати — 160 миллион евро
Transfermarkt портали баҳосига кўра, 23 ёшли яримҳимоячининг бозор қиймати 160 миллион еврони ташкил этади. Бу уни жаҳон футболининг энг қимматбаҳо ўйинчиларидан бирига айлантиради.
«Реал»нинг шартномани 2031 йилгача узайтиришга интилиши ҳам футболчини узоқ муддатли режаларнинг муҳим қисми сифатида кўраётганидан далолат беради.
Агар янги келишув амалга ошса, Беллингҳэм нафақат Мадридда яна бир неча мавсум қолади, балки клубнинг энг юқори маош олувчи футболчилари қаторига ҳам қўшилиши мумкин. Энди асосий савол — томонлар музокараларни қачон якунига етказиши ва янги шартнома шартлари расман тасдиқланишидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…