Келин самолётдан “Келин салом” билан тушди: Бухорога ноодатий тўй сафари!
Ўзбекистонда тўй саёҳати учун ноодатий йўлни танлаган келин-куёв ижтимоий тармоқларда эътибор марказига тушди. Ёш оила Тошкентдан Бухорога анъанавий тўй карвони билан эмас, балки оддий йўловчи самолётида йўл олишга қарор қилган.
Қизиғи, улар махсус буюртма қилинган чартер рейсидан ҳам фойдаланишмаган. Келин-куёв бошқа йўловчилар қатори мунтазам қатновчи самолётга чиқиб, никоҳ саёҳатини амалга оширишган. Шу тариқа, одатда автомобиллар карвони билан боғлиқ бўлган тўй манзараси бу сафар аэропорт ва самолёт бортида давом этган.
Бироқ сафарнинг энг эсда қоларли лаҳзаси Бухоро аэропортида юз берган. Самолёт манзилга етиб келиб, йўловчилар тушишни бошлаганида келин ҳам ўзига хос тарзда миллий урф-одатни намойиш этган. У самолётдан тушаётиб, йўловчиларга ўзбек халқининг қадимий анъаналаридан бири — «Келин салом» маросимини бажарган.
Одатда келин салом тўй маросимларида куёвнинг қариндошлари ва меҳмонларига нисбатан бажарилади. Бу сафар эса келин ушбу одатни самолётдаги ҳамроҳ йўловчиларга ҳам кўрсатган. Кутилмаган ҳолат атрофдагиларнинг эътиборини тортиб, сафарга ўзгача кайфият бағишлаган.
Келин-куёвнинг ноодатий танлови ва келиннинг самолётдан тушиш чоғидаги саломи ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Ушбу воқеа миллий анъаналарни замонавий саёҳат билан уйғунлаштирган ўзига хос тўй лаҳзаси сифатида эътироф этилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…