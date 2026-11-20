Шавкат Мирзиёев Паркентга янги электропоездда борди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 20 ноябр куни Тошкентдан Паркентга йўлга қўйилган янги электропоезд қатнови билан танишди.
- Мазкур йўналишда пойтахтдан туманга етиб бориш 1 соат 13 дақиқа вақтни олади ва чипта нархи 10 минг сўмни ташкил этади.
- Бу нарх такси хизматига нисбатан қарийб 2,5 баравар арзон бўлиб, аҳоли учун қулайлик яратиш ҳамда ҳудуднинг транспорт имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.
Тошкентдан Паркентга энди электропоездда ҳам бориш мумкин. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 20 ноябрь куни Тошкент вилоятига ташрифи давомида янги электропоездда Паркентга йўл олди. Қатновнинг энг эътиборли жиҳати — йўл вақти ва чипта нархи: пойтахтдан туманга етиб бориш 1 соат 13 дақиқа давом этади, йўл ҳақи эса 10 минг сўмни ташкил қилади.
Маълум қилинишича, бу нарх такси хизматига нисбатан қарийб 2,5 баравар арзон. Янги темир йўл қатнови Паркент аҳолиси учун пойтахтга бориш-келишни енгиллаштириш, шунингдек, туманнинг транспорт имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
«Йўл азоби бўлмаса, одамларимиз кўп нарсани уддалай олади»
Давлат раҳбари поезддаги суҳбат давомида транспорт инфратузилмасининг инсонлар ҳаётидаги аҳамиятига алоҳида тўхталди.
«Йўл азоби бўлмаса, одамларимиз кўп нарсани уддалай олади», — деди Шавкат Мирзиёев.
Президентнинг таъкидлашича, Паркентга темир йўл қатновининг йўлга қўйилиши туманни пойтахтга янада яқинлаштириш ва аҳоли учун қулай шароит яратишга хизмат қилади. Замонавий транспорт ва яхши йўллар одамларнинг кундалик ҳаётини енгиллаштирибгина қолмай, уларнинг иқтисодий ҳамда ижтимоий фаоллигини ҳам оширади.
Паркентнинг салоҳияти ва аҳоли меҳнатсеварлиги эътироф этилди
Суҳбат чоғида давлат раҳбари Паркентнинг табиий имкониятлари, тоза ҳавоси, шунингдек, бу ерда яшовчи аҳолининг меҳнатсеварлиги, маънавияти ва маърифати ҳақида ҳам гапирди.
Янги электропоезд қатнови туман аҳолиси учун Тошкентга боришни осонлаштириши билан бирга, пойтахтдан Паркентга келувчи меҳмонлар оқимини кўпайтириш учун ҳам имконият яратиши мумкин. Бу эса ҳудуднинг туризм ва хизмат кўрсатиш соҳалари ривожига ижобий таъсир кўрсатиши эҳтимолини оширади.
Тошкентдан Паркентга поездда бориш қанча туради?
Янги қатновнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:
Йўналиш: Тошкент — Паркент;
Транспорт: электропоезд;
Йўл вақти: 1 соат 13 дақиқа;
Чипта нархи: 10 000 сўм;
Таксига нисбатан: қарийб 2,5 баравар арзон.
Шундай қилиб, Паркентга бориш энди нафақат қулайроқ, балки анча тежамкорроқ бўлиши мумкин. Айниқса, ҳар куни пойтахтга қатнайдиган аҳоли учун янги транспорт йўналиши муҳим имконият ҳисобланади.
Президент таъкидлаганидек, йўл ва транспорт қулайлиги — шунчаки ҳаракатланиш воситаси эмас. Бу одамларнинг вақти, маблағи ва имкониятларини тежаш, ҳудудлар ўртасидаги алоқаларни кучайтириш демакдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…