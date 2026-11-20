Туристик йўналишларда поезд жадваллари қайта кўриб чиқилади
Туристик манзилларга транспорт қатновларини сайёҳлар эҳтиёжига мослаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Амалдаги поезд жадваллари айрим ҳудудларда сайёҳларга саёҳат қилиш учун етарли вақт қолдирмаётгани қайд этилди.
Масалан, Тошкентдан Чиноркентга йўл олган поезд манзилга соат 10:30 да етиб боради. Қайтиш экспресси эса соат 14:20 да жўнайди. Натижада Бўстонлиққа борган сайёҳ ҳудуд билан танишиш ва уни айланиб чиқиш учун тўрт соатга яқин вақтга эга бўлади.
Тошкент – Шаҳрисабз йўналишидаги «Афросиёб» тезюрар поезди эса фақат якшанба кунлари ҳаракатланади. Бу йўналишда ҳам сайёҳларга Шаҳрисабзни айланиш учун тахминан беш соат вақт қолади.
Президент янги туризм объектларини барпо этиш билан бирга, уларга бориш ва қайтиш учун қулай транспорт имкониятларини ҳам яратиш зарурлигини таъкидлади.
Мутасаддиларга бир ой муддатда барча темир йўл қатновлари ва ички авиарейслар жадвалини таҳлил қилиш топширилди. Жадваллар аҳоли ва сайёҳлар талабидан келиб чиқиб қайта кўриб чиқилиши ҳамда янгиланган ҳолда эълон қилиниши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…