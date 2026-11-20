Руслан Абдуллаев АҚШдаги муҳим жанг олдидан рақиби билан юзма-юз келди
Ўзбекистонлик профессионал боксчи Руслан Абдуллаев эртага, 21 ноябрь куни АҚШда навбатдаги жангини ўтказади. Супер енгил вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ҳамюртимизга мексикалик Хуан Меса Ангуло рақиблик қилади.
Профессионал бокс оқшоми Калифорния штатидаги Индио шаҳрида жойлашган Fantasy Springs Casino мажмуасида ташкил этилади. Абдуллаев учун бу беллашув ўз имкониятларини яна бир бор намойиш этиш ва профессионал рингдаги ғалабалар сонини ошириш йўлидаги навбатдаги синов бўлади.
Абдуллаев ва Ангуло турнир олдидан юзма-юз келди
Бугун тонгда жангчилар мусобақа олдидан ташкил этилган медиа тадбирларида иштирок этишди. Ушбу тадбирлар доирасида боксчилар турнирга тайёргарлик жараёни ва бўлажак беллашув олдидан омма эътиборига тушди.
Энди барча эътибор рингдаги тўқнашувга қаратилган. Мексикалик Хуан Меса Ангуло Абдуллаевнинг навбатдаги рақиби сифатида майдонга чиқади. Ҳар икки боксчи учун ушбу жанг ўз имкониятларини кўрсатиш ва мухлислар эътиборини қозониш учун муҳим имконият ҳисобланади.
Ўзбекистонлик бокс мухлисларини тонгги жанг кутмоқда
Беллашув АҚШда ўтказилиши сабабли Ўзбекистондаги мухлислар уни тонгги соатларда кузатиши мумкин. Жангнинг аниқ бошланиш вақти ва трансляцияси ҳақидаги маълумотлар эса алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.
Руслан Абдуллаевнинг мексикалик рақибга қарши қандай натижа қайд этиши энди рингда маълум бўлади. Ҳамюртимиздан ишончли жанг ва навбатдаги ғалабани кутаётган мухлислар учун эртанги беллашув диққатга сазовор воқеалардан бири бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…