Боғча раҳбари ўз лавозимига тикланди
Инсон қадр-қиммати, меҳнат ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш адолатли жамиятнинг энг муҳим тамойилларидан биридир. Зеро, ҳар бир фуқаро ўз меҳнати билан эришган ўрни, касбий тажрибаси ва ҳуқуқлари қонун билан ҳимоя қилинишига ҳақли.
Афсуски, айрим ҳолларда меҳнат муносабатларида қонун талабларига зид қарорлар қабул қилиниши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари бузилиши мумкин.
Бундай вазиятларда қонунийликни тиклаш, бузилган ҳуқуқларни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.
Мазкур суд ҳужжати ижросини таъминлаш юзасидан Бюронинг Нукус шаҳар бўлими давлат ижрочилари томонидан ижро ҳаракатлари олиб борилди. Натижада суд ҳужжатида белгиланган талаблар бажарилиб, фуқаронинг меҳнат ҳуқуқи амалда тикланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…