Йоро 8-дақиқада четлатилди: «Ливерпул» «МЮ»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 11-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 8-дақиқасида меҳмонлар футболчиси Ёро қизил карточка олиб, майдонни тарк этгач, мезбонлар устунликни ўз қўлига олди.
- Ғалаба эвазига очколарини 21 тага етказган «Ливерпул» турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди, «Манчестер Юнайтед» эса 8 очко билан 19-поғонада қолди.
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни йирик ҳисобда мағлуб этди. Мерсисайдликлар 4:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритиб, чемпионатдаги очколарини 21 тага етказди. Меҳмонлар эса учрашувнинг 8-дақиқасидан бошлаб бир киши кам бўлиб ўйнашга мажбур бўлди.
«Манчестер Юнайтед» 8-дақиқадаёқ бир киши кам бўлиб қолди
Англия футболидаги энг катта рақобатлардан бири бўлган «Ливерпул» ва «Манчестер Юнайтед» ўртасидаги баҳс мерсисайдликларнинг устунлиги билан кечди. Учрашувнинг бошланишидаёқ меҳмонлар жиддий муаммога дуч келди — Йоро 8-дақиқада четлатилди.
Рақибнинг майдонда бир киши кам қолганидан фойдаланган «Ливерпул» тез орада ҳисобни очди. 10-дақиқада Доминик Собослаи жамоасини олдинга олиб чиқди. Ортидан, 13-дақиқада Флориан Вирц ҳам гол уриб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади.
8-дақиқадаги четлатиш ва дастлабки 13 дақиқада киритилган икки гол учрашувнинг кейинги тақдирини белгилаб берди.
«Ливерпул» иккинчи бўлимда ҳам тўхтамади
Танаффусдан кейин ҳам мерсисайдликлар ҳужумкорликни давом эттирди. 66-дақиқада Нгумоа ҳисобни 3:0 га етказди. 82-дақиқада эса Мунос рақиб дарвозасини ишғол қилиб, учрашувдаги якуний ҳисобни ўрнатди — 4:0.
«Манчестер Юнайтед» ўйин давомида таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга оширган бўлса-да, рақибнинг босимини тўхтата олмади. «Ливерпул» эса йирик ғалабани расмийлаштириб, муҳим уч очкога эга бўлди.
Премьер-лигадаги вазият ўзгарди
Ушбу ғалабадан кейин «Ливерпул» очколари сонини 21 тага етказиб, Англия Премьер-лигаси жадвалида 4-ўринга кўтарилди.
«Манчестер Юнайтед» учун эса бу мағлубият яна бир оғир натижа бўлди. Манчестер клуби 8 очко билан жадвалнинг 19-поғонасида қолмоқда.
Ливерпул — Манчестер Юнайтед 4:0
Голлар:
10' — Собослаи
13' — Вирц
66' — Нгумоа
82' — Мунос
Четлатиш:
8' — Йоро («Манчестер Юнайтед»)
Огоҳлантириш:
62' — Барколя («Ливерпул»)
Жамоаларнинг асосий таркиблари
«Ливерпул»: Алиссон, ван Дейк, Араухо (Гомес, 86), Барколя (Мунос, 72), Исак (Кумас, 86), Жаке, Керкез, Макаллистер (Ниони, 72), Нгумоа (Фримпонг, 82), Собослаи, Вирц.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Куня (Зиркзее, 46), Далот, де Лигт, Доргу (Мазрауи, 65), Фернандеш, Майну (Андрей Сантос, 87), Мартинес, Мбеумо (Магуайр, 22), Тилеманс (Моунт, 65), Йоро.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…