Мода ва сиёсат тўқнашуви: Покистон подиумида Исроил ва Фаластин мавзусидаги баҳсли чиқиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лоҳур шаҳрида ўтган ЛААМ мода ҳафталигида «Дреаms оф Артур» бренди намойиш этган сиёсий шиорли либос ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
- Модел кийган қора рангли куртканинг орқа қисмида «МАКЕ ИСРАЕЛ ПАЛЕSTIНА АГАИН» деган ёзув акс эттирилган эди.
- Ушбу ҳолат мода санъати глобал геосиёсий қарашларни ифодалаш майдонига айланиб бораётганини кўрсатди.
Покистоннинг маданий пойтахти Лоҳур шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли LAAM мода ҳафталиги халқаро жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлган воқеа билан ёдда қолди. Маҳаллий «Dreams of Arthur» дизайнерлик бренди ўзининг янги либослар тўплами намойиши давомида кутилмаган сиёсий ишорани оммага тақдим этди.
Подиумга чиққан моделлардан бирининг қора рангли оверcизе курткаси орқа қисмида йирик оқ ҳарфлар билан «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («Исроилни яна Фаластинга айлантирамиз») деган баҳсли шиор ёзилгани акс этди.
Намойиш тафсилотлари ва подиумдаги муҳит
Лоҳур подиумидаги намойиш давомида моделлар ташриф буюрувчилар ва камералар қаршисида тўпламнинг асосий ғоясини намойиш этишди:
Шиорли куртка: Намойиш қилинган кийим кенг бичимли, қора тусдаги ҳажмдор куртка ва бош кийимдан иборат бўлиб, унинг орқа томонидаги ёзув асосий визуал урғу сифатида тақдим этилган;
Оммавий реакция: Модель томошабинларга орқа ўгириб тўхтаган пайтда подиумдаги ёзув тасвирчилар томонидан яқиндан тасвирга олинди ва тадбир якунланиши биланоқ тармоқларда вирус даражасида тарқалди;
Сиёсий оҳанг: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва таҳлилчилар ушбу қадамни дизайнерларнинг Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий вазиятга ўз муносабатини мода тили орқали ифодалашга уриниши сифатида баҳолади.
Мода ва сиёсий баёнотлар: Чегара қаерда?
Сўнгги йилларда жаҳон мода ҳафталиклари ва нуфузли саҳналарда ижтимоий-сиёсий масалаларга эътибор қаратиш оммалашиб бормоқда:
Баҳслар гирдоби: «Dreams of Arthur» брендининг бу чиқиши тармоқларда икки хил баҳоланди — айрим фойдаланувчилар буни фаластинликларга далда сифатида кўрган бўлса, бошқалар бундай радикал шиорларнинг маданий тадбирлар ва мода саҳналарида қўлланилишига қарши эканини билдирди;
Санъатдаги чегаралар: Мутахассислар мода санъати глобал баҳсларни ёритиш майдонига айланиб бораётгани, бироқ сиёсий қарашлар подиумда нейтраллик ва дизайннинг эстетик қийматини иккинчи планга тушириб қўйиши мумкинлигини қайд этишмоқда.
Лоҳурдаги мода ҳафталигида юз берган мазкур ҳодиса мода саноатининг фақатгина кийим-кечак намойиши эмас, балки катта сиёсий майдоннинг акс-садосига айланиб бораётганини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…