Мода ва сиёсат тўқнашуви: Покистон подиумида Исроил ва Фаластин мавзусидаги баҳсли чиқиш

·111·Дунё
Мода ва сиёсат тўқнашуви: Покистон подиумида Исроил ва Фаластин мавзусидаги баҳсли чиқиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лоҳур шаҳрида ўтган ЛААМ мода ҳафталигида «Дреаms оф Артур» бренди намойиш этган сиёсий шиорли либос ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
  • Модел кийган қора рангли куртканинг орқа қисмида «МАКЕ ИСРАЕЛ ПАЛЕSTIНА АГАИН» деган ёзув акс эттирилган эди.
  • Ушбу ҳолат мода санъати глобал геосиёсий қарашларни ифодалаш майдонига айланиб бораётганини кўрсатди.

Покистоннинг маданий пойтахти Лоҳур шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли LAAM мода ҳафталиги халқаро жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлган воқеа билан ёдда қолди. Маҳаллий «Dreams of Arthur» дизайнерлик бренди ўзининг янги либослар тўплами намойиши давомида кутилмаган сиёсий ишорани оммага тақдим этди.

Подиумга чиққан моделлардан бирининг қора рангли оверcизе курткаси орқа қисмида йирик оқ ҳарфлар билан «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («Исроилни яна Фаластинга айлантирамиз») деган баҳсли шиор ёзилгани акс этди.

Намойиш тафсилотлари ва подиумдаги муҳит

Лоҳур подиумидаги намойиш давомида моделлар ташриф буюрувчилар ва камералар қаршисида тўпламнинг асосий ғоясини намойиш этишди:

  • Шиорли куртка: Намойиш қилинган кийим кенг бичимли, қора тусдаги ҳажмдор куртка ва бош кийимдан иборат бўлиб, унинг орқа томонидаги ёзув асосий визуал урғу сифатида тақдим этилган;

  • Оммавий реакция: Модель томошабинларга орқа ўгириб тўхтаган пайтда подиумдаги ёзув тасвирчилар томонидан яқиндан тасвирга олинди ва тадбир якунланиши биланоқ тармоқларда вирус даражасида тарқалди;

  • Сиёсий оҳанг: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва таҳлилчилар ушбу қадамни дизайнерларнинг Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий вазиятга ўз муносабатини мода тили орқали ифодалашга уриниши сифатида баҳолади.

Мода ва сиёсий баёнотлар: Чегара қаерда?

Сўнгги йилларда жаҳон мода ҳафталиклари ва нуфузли саҳналарда ижтимоий-сиёсий масалаларга эътибор қаратиш оммалашиб бормоқда:

  • Баҳслар гирдоби: «Dreams of Arthur» брендининг бу чиқиши тармоқларда икки хил баҳоланди — айрим фойдаланувчилар буни фаластинликларга далда сифатида кўрган бўлса, бошқалар бундай радикал шиорларнинг маданий тадбирлар ва мода саҳналарида қўлланилишига қарши эканини билдирди;

  • Санъатдаги чегаралар: Мутахассислар мода санъати глобал баҳсларни ёритиш майдонига айланиб бораётгани, бироқ сиёсий қарашлар подиумда нейтраллик ва дизайннинг эстетик қийматини иккинчи планга тушириб қўйиши мумкинлигини қайд этишмоқда.

Лоҳурдаги мода ҳафталигида юз берган мазкур ҳодиса мода саноатининг фақатгина кийим-кечак намойиши эмас, балки катта сиёсий майдоннинг акс-садосига айланиб бораётганини яна бир бор кўрсатди.

LAAM мода ҳафталигиDreams of ArthurЛоҳурФаластин-Исроил можароси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!2 октябр 15:26Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида15 сентябр 11:14«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди13 сентябр 18:50Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?