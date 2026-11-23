Каъбани зиёрат қилиш учун етти ойдан бери пиёда кетаётган Закария тармоқларда барчанинг эътиборида!
Закария исмли киши муқаддас Каъбани зиёрат қилиш ниятида Франциядан Саудия Арабистонига пиёда йўл олди. У одатий транспорт воситаларидан фойдаланиш ўрнига узоқ ва машаққатли сафарни ўз қадамлари билан босиб ўтишни мақсад қилган.
Маълумотларга кўра, Закария етти ойдан буён йўлда. У турли ҳудудлардан ўтиб, узоқ масофани пиёда босиб келмоқда. Сафар давомида жисмоний чидамлилик билан бирга, сабр-тоқат ва қатъият ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.
Саёҳатчи муқаддас ерларга етиб бориш учун яна тахминан 20 кун керак бўлишини режалаштирган. Агар белгиланган муддатда манзилга етса, унинг Франциядан бошланган узоқ сафари ниҳоясига етади.
Бугунги кунда самолёт ёки автомобилда бир неча соат ёхуд кун ичида босиб ўтиладиган масофани пиёда босиб ўтиш катта матонат талаб қилади. Закариянинг бу қарори эса унинг Каъбани зиёрат қилиш истаги ва мақсадига бўлган садоқатини намоён этади.
Унинг сафарига оид йўналиш, босиб ўтилган аниқ масофа ва йўлда дуч келган қийинчиликлари ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…