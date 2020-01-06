Швецияда картошкадан экологик тоза идиш ясалмоқда
Швециянинг Лундск университетининг талабаси Понтус Тернквист картошка крахмалидан бир маротабалик идишларни ясашга муваффақ бўлди.
Унинг кашфиёти Potato Plastic деб аталиб, атроф-муҳитга зарар етказмайди ва ташлангандан сўнг тезда, икки ой ичида парчаланиб кетади. Чунки унинг таркибида фақат крахмал ва сув бор. Мутахассисларнинг фикрича, жаҳон океанига йилига 8 миллион тонна пластик тушади ва озиқ-овқат саноати ифлосланишнинг асосий омили ҳисобланади.
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