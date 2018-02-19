12:03 / 31 марта 2020
0
Дунё

Хитойда отанинг ҳушёрлиги фарзандининг ҳаётини сақлаб қолди (видео)

Хитойда отанинг ҳушёрлиги фарзандининг ҳаётини сақлаб қолди (видео)
Фото: Newsflare
Хитойнинг Чжэцзян провинцияси Цзиньхуа шаҳрида отанинг тез ҳаракат қилиши ёш боланинг автомобиль остида қолиб ҳалок бўлишининг олдини олди. Newsflare нашри видеокузатув камераси тасвирларини эълон қилди.

Ҳодиса хитойлик эркак кичкина ўғли билан йўлни кесиб ўтаётганида юз берган. Машиналардан бири пиёдалар ўтиш жойида тормоз бермай, катта тезликда ўтиб кетаверган. У болани босиб кетишига бир бахя қолганида ота ўғлини кўтариб тортиб қолади.

Машина бир сония аввал бола турган жойни босиб, кейин тўхтаган. Хитойлик эркак эътиборсиз ҳайдовчига бақириб берган.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Шаҳрамга Gentra, Хасанбойга телевизорми?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Халқ банкининг «Омад кулганда» лотереяси натижалари 13 февраль куни эълон қилиниши ҳақида хабар берилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Мавзуга оид янгиликлар
Машина босиб кетган уч ёшли бола тирик қолди (видео)
Машина босиб кетган уч ёшли бола тирик қолди (видео)
19.02.18, Дунё
Ҳиндистонда 15 ёшли қизнинг ошқозонидан 3 кг соч олиб ташланди (видео)
Ҳиндистонда 15 ёшли қизнинг ошқозонидан 3 кг соч олиб ташланди (видео)
10.03.20, Дунё
​Екатеринбургда метро рельсига йиқилган болани бегона эркак қутқарди (Видео)
​Екатеринбургда метро рельсига йиқилган болани бегона эркак қутқарди (Видео)
22.02.17, Дунё
Қозоғистонда ота ўз жонини қурбон қилиб, ўғлини автобус остидан қутқариб қолди (видео)
Қозоғистонда ота ўз жонини қурбон қилиб, ўғлини автобус остидан қутқариб қолди (видео)
19.10.19, Дунё
Юраги уришдан тўхтаган Хитойлик бола 2 соатдан сўнг нафас ола бошлади
Юраги уришдан тўхтаган Хитойлик бола 2 соатдан сўнг нафас ола бошлади
15.03.19, Дунё
Хитойлик эркак 1 ойлик неварасига спиртли ичимлик бериб, уни ўлдириб қўйди
Хитойлик эркак 1 ойлик неварасига спиртли ичимлик бериб, уни ўлдириб қўйди
19.07.19, Дунё

Дунё янгиликлари

Рафиқаси билан масофа сақлаган Робби Уильямс карантиндан чиқиб, болаларини бағрига босди (видео)
Рафиқаси билан масофа сақлаган Робби Уильямс карантиндан чиқиб, болаларини бағрига босди (видео)
31 марта 2020
0
Россияда коронавирусга қарши кураш учун 3 турдаги дори ишлаб чиқилгани маълум қилинди
Россияда коронавирусга қарши кураш учун 3 турдаги дори ишлаб чиқилгани маълум қилинди
31 марта 2020
0
Коронавирусни юқтирган аёл бошида нималарни ҳис қилганини ҳикоя қилиб берди
Коронавирусни юқтирган аёл бошида нималарни ҳис қилганини ҳикоя қилиб берди
31 марта 2020
0
Дунёда коронавируснинг тарқалишидан даромад кўрган компания номи ошкор қилинди
Дунёда коронавируснинг тарқалишидан даромад кўрган компания номи ошкор қилинди
31 марта 2020
0
Австралияда Наггет лақабли ит карантиндаги қизчалар учун почтачи вазифасини ўтади
Австралияда Наггет лақабли ит карантиндаги қизчалар учун почтачи вазифасини ўтади
31 марта 2020
0
Қирғизистонда ҳам ёшлар тўйни онлайн ўтказди (видео)
Қирғизистонда ҳам ёшлар тўйни онлайн ўтказди (видео)
31 марта 2020
0
Нега Сердар Ортаç ва Сеçил Гüр ажралишди?
Нега Сердар Ортаç ва Сеçил Гüр ажралишди?
31 марта 2020
0
Коронавирус: Францияда ўлим ҳолатлари кескин ошди, Испанияда яна бир қайғули рекорд
Коронавирус: Францияда ўлим ҳолатлари кескин ошди, Испанияда яна бир қайғули рекорд
31 марта 2020
0