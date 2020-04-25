11:49 / 28 апреля 2020
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Дунё

АҚШ президенти коронавирус келиб чиқишининг тагига етишга ваъда берди

АҚШ президенти коронавирус келиб чиқишининг тагига етишга ваъда берди

Фото: Reuters
АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ томонидан олиб борилаётган тергов коронавируснинг келиб чиқиши ҳақида барча маълумотни олишга имкон беришини айтди.

Биз жуда жиддий тергов олиб бормоқдамиз ва унинг натижалари ҳақида сизга маълум қиламиз. Биз жавоблар олишга муваффақ бўламиз”, деб айтган Трамп Оқ уйдаги брифингда.

АҚШ президенти навбатдаги марта “Хитой ва умуман коронавирус билан боғлиқ вазиятдан норозилигини” эслатиб ўтган. Унинг айтишича, Хитой тезроқ ҳаракат қилганда, вирус тарқалишига йўл қўйилмаган бўларди.

Трамп коронавирус пандемиясининг иқтисодиётга таъсири ҳақида гапирар экан, гап нафақат АҚШга, балки бутун дунёга етказилган зарар ҳақида бораётганини таъкидлаб ўтган.

Аввалроқ АҚШ коронавирус қаердан пайдо бўлгани ва Хитой нима учун унинг тарқалишини тезда тўхтата олмагани бўйича тергов олиб бораётгани маълум қилинган. ОАВда пайдо бўлган тахминлардан бирига кўра, Вашингтонда вирус Хитойнинг Уҳан шаҳридаги илмий лабораторияда яратилган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

АҚШ президенти коронавирус Хитой
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