21:13 / 19.09.2021
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Дунё

Боксчи Мэнни Пакьяо президент бўлмоқчи

Боксчи Мэнни Пакьяо президент бўлмоқчи
Фото: Sportbox.ru
Бокс бўйича собиқ жаҳон чемпиони, Мэнни Пакьяо Филиппин президентлигига ўз номзодини кўрсатди. Бу ҳақда CNN телеканали маълум қилди.

Саккиз вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони бўлган Пакьяо Филиппиндаги ҳукмрон PDP-Laban (Филиппин Демократик Партияси — Халқ Қудрати) партияси фракцияси томонидан 2022 йилги президентлик сайловларига номзод сифатида кўрсатилган.

Маълумот учун, 42 ёшли Пакьяо 2016 йилдан буён сенатор бўлиб ишлаб келмоқда.

Эслатиб ўтамиз, филиппинлик боксчи август ойида WBA камари соҳиби Йорденис Угасга мағлуб бўлганди.

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