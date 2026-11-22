АҚШда 1978 йилдан бери қизамиқдан илк бор бола вафот этди
АҚШнинг Виржиния штатида қизамиқ билан боғлиқ ҳолатда 5 ёшга тўлмаган бола вафот этди. Бу штатда 1978 йилдан бери мазкур касаллик билан боғлиқ қайд этилган илк ўлим ҳолати ҳисобланади.
Бу ҳақда Виржиния штати Соғлиқни сақлаш департаменти 20 ноябрь куни маълум қилди.
Идоранинг расмий ахборотига кўра, қизамиққа топширилган таҳлили мусбат чиққан 0–4 ёшли бола вафот этган. Оиланинг шахсий ҳаётини ҳимоя қилиш мақсадида марҳумнинг аниқ ёши ва бошқа тафсилотлар ошкор этилмаган.
Фожиа штатда қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари кўпайган бир пайтда юз берди. Расмий маълумотларга кўра, 19 ноябрь ҳолатига Виржинияда 2026 йил бошидан буён 220 та қизамиқ ҳолати қайд этилган. Бу 1988 йилдан бери штатдаги энг юқори кўрсаткичдир.
Қайд этилган ҳолатларнинг 179 таси эмланмаган шахсларга тўғри келган, 39 кишининг эмланиш ҳолати номаълум бўлган. Фақат икки нафар бемор қизамиққа қарши эмланган.
Мутахассислар қизамиқнинг олдини олишда эмлаш энг самарали ҳимоя воситаси эканини таъкидламоқда. Виржиния Соғлиқни сақлаш департаменти ҳам аҳолини касалликка қарши эмланиш ҳолатини текширишга ва зарур бўлса, тиббий мутахассисларга мурожаат қилишга чақирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…