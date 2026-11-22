Ҳиндистонда қалбаки ичимликдан камида 11 киши вафот этди
Ҳиндистоннинг Манипур штатида сифатсиз ва қалбаки спиртли ичимлик истеъмоли оғир оқибатларга олиб келди. Ҳозиргача камида 11 киши вафот этган, 180 нафардан ортиқ фуқаро эса шифохонага ётқизилган. Жабрланганларнинг аксариятида метанолдан заҳарланиш белгилари аниқланган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълум қилинишича, маҳаллий ишлаб чиқарилган спиртли ичимликни истеъмол қилган юзлаб одамлар ўзларини ёмон ҳис қила бошлаган. Оғир аҳволдаги беморлар тиббий муассасаларга олиб борилган. Воқеадан хабар топган штат бош вазири Хемчанд Юмнам жабрланганлар даволанаётган иккита шифохонага ташриф буюрган.
У тиббиёт муассасалари раҳбарияти билан учрашувда беморларга зарур ёрдам кўрсатиш масаласига алоҳида эътибор қаратган.
«Ҳар икки шифохона раҳбариятига беморларга сифатли тиббий ёрдам кўрсатиш ва барча зарур шароитларни яратишни топширдим», — деган у.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, шифохонага ётқизилганларнинг кўпчилигида метанолдан заҳарланиш аломатлари кузатилган. Ҳукумат томонидан мутахассис шифокорлар жалб қилиниб, жабрланганлар учун зарур дори-дармонлар ҳам етказиб берилган. Шунингдек, ҳодисанинг сабабларини аниқлаш ва заҳарланиш ҳолатларини ўрганиш чоралари кўрилмоқда.
Қалбаки спиртли ичимликлар билан боғлиқ фожиалар аввал ҳам кузатилган
Бундай оммавий заҳарланиш ҳолатлари Ҳиндистондагина эмас, бошқа мамлакатларда ҳам қайд этилган.
Хусусан, 2025 йилда Россияда қалбаки спиртли ичимлик истеъмоли оқибатида 45 киши ҳаётдан кўз юмган. Шу йили Туркияда ҳам қўлбола алкоголдан заҳарланиш натижасида 33 киши вафот этган. Уларнинг 14 нафари Ўзбекистон фуқаролари бўлган.
Бундан ташқари, 2024 йилда Ҳиндистоннинг Тамил Наду штатида спиртли ичимлик таркибидаги метанолдан заҳарланиш оқибатида 54 киши ҳалок бўлган эди.
Мутахассислар метанол билан ифлосланган спиртли ичимликлар инсон ҳаёти учун ўта хавфли эканини таъкидлайди. Манипурдаги сўнгги фожиа ҳам сифатсиз ва қалбаки маҳсулотлар назорати қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…