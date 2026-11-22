Ўзбекистон ёш дзюдочилари жаҳон чемпионатида 5-ўринни эгаллади: Машариповдан олтин
Тошкентда уч кун давомида ўтказилган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учта медални қўлга киритди. Муҳаммаджон Машарипов жаҳон чемпионига айланди, Саъдулла Равшанов кумуш, Фазлиддин Рафиков эса бронза медалига сазовор бўлди. Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида дунёнинг энг кучли бешта терма жамоаси қаторига кирди.
Пойтахтимиздаги «Олимпия шаҳарчаси» уч кун давомида жаҳон дзюдосининг ёш юлдузларини ўзида жамлади. 78 давлатдан қарийб 600 нафар 21 ёшгача бўлган спортчи иштирок этган мусобақада ўзбекистонлик дзюдочилар муносиб натижа қайд этишди.
Терма жамоамиз ҳисобида битта олтин, битта кумуш ва битта бронза медали жамғарилди. Бу натижа Ўзбекистонга умумжамоа ҳисобида 5-ўринни таъминлади.
Муҳаммаджон Машарипов — жаҳон чемпиони!
Ўзбекистон терма жамоасига ягона олтин медални Муҳаммаджон Машарипов (-60 кг) тақдим этди. Ёш дзюдочимиз ўз вазн тоифасида барча рақибларидан устун келиб, жаҳон чемпионати ғолибига айланди.
Машариповнинг муваффақияти мусобақадаги Ўзбекистон терма жамоаси учун энг муҳим натижа бўлди. Унинг олтин медали мамлакатимизнинг умумжамоа ҳисобида юқори ўринлардан бирини эгаллашида ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Равшановдан кумуш, Рафиковдан бронза
Ўзбекистон терма жамоасининг яна икки вакили ҳам шоҳсупага кўтарилди.
Саъдулла Равшанов (-81 кг) — жаҳон чемпионатининг кумуш медали соҳиби.
Фазлиддин Рафиков (+100 кг) — мусобақа бронза медали соҳиби.
Шу тариқа ўзбекистонлик дзюдочилар уч хил натижа билан — олтин, кумуш ва бронза медаллари орқали юртдошларини хурсанд қилишди.
Россия биринчи, Япония эса тўртинчи ўринда
Умумжамоа ҳисобида Россия Федерацияси 4 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медали билан биринчи ўринни эгаллади.
Туркия терма жамоаси 2 та олтин ва 1 та кумуш медали билан иккинчи бўлди. Франция вакиллари ҳам 2 та олтин медалини қўлга киритди, шунингдек, битта бронза билан кучли учликдан жой олди.
Дзюдо ватани ҳисобланган Япония эса 1 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медали билан тўртинчи ўринни банд этди. Ўзбекистон терма жамоаси эса 5-ўринни эгаллаб, кучли бешликдан жой олди.
Жаҳон чемпионатининг кучли бешлиги
Ўрин
Мамлакат
Олтин
Кумуш
Бронза
1
Россия
4
2
4
2
Туркия
2
1
0
3
Франция
2
0
1
4
Япония
1
2
5
5
Ўзбекистон
1
1
1
Тошкентдаги натижа — ўзбек дзюдоси учун муҳим қадам
78 давлатдан қарийб 600 нафар спортчи қатнашган жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасининг кучли бешликдан жой олиши ёш дзюдочиларимиз салоҳиятини яна бир бор намоён этди.
Айниқса, Муҳаммаджон Машариповнинг жаҳон чемпиони бўлгани, Саъдулла Равшанов ва Фазлиддин Рафиковнинг ҳам медаллар қўлга киритгани қувонарли натижадир. Пойтахтимизда ўтган мусобақа ўзбекистонлик ёш спортчилар учун нафақат медаллар, балки халқаро майдонда ўз кучини намойиш этиш имконияти ҳам бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…