АПЛда сенсациялар: «Челси» 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди, «Сити» ва «Арсенал» очко йўқотди
Англия Премьер-лигасининг 11-турида фаворитлар учун омадли кун бўлмади. «Челси» ўз майдонида «Лидс»га йирик ҳисобда мағлуб бўлди, «Манчестер Сити» «Фулхэм» билан дуранг ўйнаб, ғалабасиз сериясини тўртта учрашувга етказди. «Арсенал» ҳам «Ньюкасл» майдонида икки очко йўқотди.
Англия чемпионатининг 2026/2027 йилги мавсумида 21 ноябрь куни 11-турнинг еттита учрашуви ўтказилди. Турнинг энг шов-шувли натижаси Лондонда қайд этилди: «Челси» ўз мухлислари қаршисида «Лидс»га 1:4 ҳисобида имкониятни бой берди.
«Манчестер Сити» ва «Арсенал» ҳам ғалаба қозона олмади. Аксинча, «Борнмут» навбатдаги муваффақиятли натижасини қайд этиб, барча мусобақалардаги ғалабали сериясини тўққизта учрашувга етказди.
«Челси» ўз майдонида 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди
«Челси» — «Лидс» 1:4
Турнинг энг кутилмаган натижаси Лондонда қайд этилди. «Челси» ўз майдонида «Лидс»ни қабул қилди, аммо учрашувни йирик ҳисобда бой берди.
Мезбонлар 25-дақиқада Эмануэль Эмеганинг голи орқали ҳисобни очишди. Бироқ «Лидс» орадан кўп ўтмай жавоб қайтарди. 28-дақиқада Ноа Окафор мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлимда меҳмонлар устунликни янада оширишди. 53-дақиқада Доминик Калверт-Льюин пенальтини аниқ амалга ошириб, «Лидс»ни олдинга олиб чиқди. Орадан беш дақиқа ўтиб, Окафор иккинчи голини киритиб, дубл қайд этди.
Учрашувнинг 90-дақиқасида Бренден Ааронсон яна бир гол уриб, якуний ҳисобни белгилади — 1:4.
Шу тариқа «Челси» ўз мухлислари қаршисида оғир мағлубиятга учради. «Лидс» эса Лондондан йирик ғалаба билан қайтди.
«Манчестер Сити» тўртинчи учрашувда ҳам ғалаба қозона олмади
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 1:1
Пеп Гвардиола жамоаси ҳам ўз майдонида мухлисларини хурсанд эта олмади. «Фулхэм»га қарши баҳсда «Сити» 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
Учрашувда ҳисобни меҳмонлар очишди. 16-дақиқада Родриго Муниз рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Фулхэм»ни олдинга олиб чиқди.
«Манчестер Сити» иккинчи бўлимда жавоб голини киритишга муваффақ бўлди. 57-дақиқада Эллиот Андерсон ҳисобни тенглаштирди.
Қолган вақтда ҳар икки жамоа ғалаба голини киритишга ҳаракат қилди, аммо таблодаги рақамлар ўзгармади.
Бу натижадан кейин «Манчестер Сити»нинг Англия чемпионатидаги ғалабасиз серияси кетма-кет тўртта учрашувга етди. Гвардиола шогирдлари учун бундай натижа чемпионлик пойгасида қимматга тушиши мумкин.
«Арсенал» «Ньюкасл» майдонида икки очко йўқотди
«Ньюкасл» — «Арсенал» 2:2
Турнинг яна бир марказий учрашувида «Арсенал» сафарда «Ньюкасл» билан куч синашди. Муросасиз кечган баҳс 2:2 ҳисобида якунланди.
Учрашувда Эберечи Эзе, Ҳарви Барнс, Малик Тиау ва Нони Мадуэке ўз номларини таблога ёздиришди. Бироқ икки жамоа ҳам рақибидан устун кела олмади.
Натижада «Арсенал» сафарда битта очко билан кифояланди. Бу эса лондонликларга турнир жадвалидаги етакчиликни янада мустаҳкамлаш имконини бермади.
«Борнмут» тўққизинчи ғалабасини қўлга киритди
«Борнмут» — «Ноттингем Форест» 2:0
Турнинг энг барқарор натижа кўрсатаётган жамоаларидан бири «Борнмут» яна бир ғалабага эришди. Жамоа ўз майдонида «Ноттингем Форест»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
19-дақиқада Эванилсон ҳисобни очди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда эса Жастин Клюйверт иккинчи голни киритиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади.
Шу тариқа «Борнмут» барча мусобақалардаги ғалабали сериясини тўққизта учрашувга етказди. Жамоа мавсумнинг энг эътиборга молик натижаларидан бирини қайд этмоқда.
«Тоттенхэм» ғалаба қозонди, «Астон Вилла» дуранг ўйнади
«Тоттенхэм» — «Ипсвич» 2:0
«Тоттенхэм» ўз майдонида «Ипсвич»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Лука Уильямс-Барнетт 15-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Доминик Соланке 52-дақиқада иккинчи голни киритди.
«Астон Вилла» — «Сандерленд» 0:0
«Астон Вилла» ва «Сандерленд» ўртасидаги баҳсда эса ғолиб аниқланмади. Учрашув давомида жамоалар рақиб дарвозасини ишғол қила олмади ва ўйин 0:0 ҳисобида якунланди.
«Ковентри» «Кристал Пэлас»ни мағлуб этди
«Ковентри» — «Кристал Пэлас» 3:2
Турнинг сергол баҳсларидан бири «Ковентри» ва «Кристал Пэлас» ўртасида кечди. Мезбонлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Тайво Авонийи 5-дақиқада «Ковентри»ни олдинга олиб чиқди. Янн Пино 13-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. 30-дақиқада Такеши Сакамото мезбонларни яна олдинга олиб чиқди, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда эса Йорген Странд Ларсен мувозанатни тиклади.
Учрашув тақдири 85-дақиқада ҳал бўлди. «Кристал Пэлас» футболчисининг ўз дарвозасига киритган тўпи «Ковентри»га ғалаба келтирди — 3:2.
АПЛ 11-турининг 21 ноябрь куниги натижалари
Учрашув
Ҳисоб
«Манчестер Сити» — «Фулхэм»
1:1
«Борнмут» — «Ноттингем Форест»
2:0
«Астон Вилла» — «Сандерленд»
0:0
«Тоттенхэм» — «Ипсвич»
2:0
«Челси» — «Лидс»
1:4
«Ковентри» — «Кристал Пэлас»
3:2
«Ньюкасл» — «Арсенал»
2:2
АПЛда чемпионлик пойгаси янада қизиди
11-турнинг ушбу натижалари бир нечта фаворитлар учун жиддий сигнал бўлди. «Челси» ўз майдонида йирик ҳисобда мағлуб бўлди, «Манчестер Сити» ғалабасиз сериясини тўхтата олмади, «Арсенал» эса сафарда икки очко йўқотди.
Аксинча, «Борнмут» ғалабалар сериясини давом эттириб, барқарор ўйин намойиш этмоқда. Англия чемпионатида мавсумнинг кейинги учрашувлари пешқадамлар ўртасидаги рақобатга қандай таъсир қилиши энди янада қизиқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…