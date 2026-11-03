Сирдарё вилоятида чақалоқ “Тез ёрдам” машинасида дунёга келди

·67·Жамият
Сирдарё вилоятида чақалоқ “Тез ёрдам” машинасида дунёга келди

Сирдарё вилоятининг Сайхунобод туманида ҳомиладор аёл шифохонага етиб бормасдан, "Тез ёрдам" автомобилида фарзандини дунёга келтирди. Тиббиёт ходимлари томонидан қабул қилинган туғруқ натижасида соғлом қизалоқ туғилди.

Воқеа 1 ноябрь куни тунги соат 03:30 атрофида содир бўлган. Ҳомиладор аёлни шифохонага олиб кетаётган тиббиёт ходимлари йўлда унинг тўлғоқлари кучайганини пайқашган. Манзилга етиб боришга вақт бўлмагани сабабли туғруқни автомобилнинг ўзида қабул қилишга қарор қилинган.

Навбатчи шифокор Хонсулув Масрурова ва фельдшер Салима Мавлонова зарур тиббий ёрдам кўрсатиб, туғруқни муваффақиятли қабул қилишган. Натижада она ва чақалоқ учун муҳим бўлган ушбу жараён "Тез ёрдам" машинасида якунланган.

Тиббиёт ходимларининг тезкор ва профессионал ҳаракатлари туфайли соғлом қизалоқ дунёга келган.

СайхунободСирдарёТез ёрдамТуғруқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ота шифокорлар етиб келгунча чақалоғини ўзи қабул қилиб олди (видео)АҚШда ота шифокорлар етиб келгунча чақалоғини ўзи қабул қилиб олди (видео)23 октябр 15:21Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)10 июл 12:27МИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилди17 июн 16:48Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда 19 август 19:30Навоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қизНавоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қиз26 сентябр 14:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди