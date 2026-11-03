Сирдарё вилоятида чақалоқ “Тез ёрдам” машинасида дунёга келди
Сирдарё вилоятининг Сайхунобод туманида ҳомиладор аёл шифохонага етиб бормасдан, "Тез ёрдам" автомобилида фарзандини дунёга келтирди. Тиббиёт ходимлари томонидан қабул қилинган туғруқ натижасида соғлом қизалоқ туғилди.
Воқеа 1 ноябрь куни тунги соат 03:30 атрофида содир бўлган. Ҳомиладор аёлни шифохонага олиб кетаётган тиббиёт ходимлари йўлда унинг тўлғоқлари кучайганини пайқашган. Манзилга етиб боришга вақт бўлмагани сабабли туғруқни автомобилнинг ўзида қабул қилишга қарор қилинган.
Навбатчи шифокор Хонсулув Масрурова ва фельдшер Салима Мавлонова зарур тиббий ёрдам кўрсатиб, туғруқни муваффақиятли қабул қилишган. Натижада она ва чақалоқ учун муҳим бўлган ушбу жараён "Тез ёрдам" машинасида якунланган.
Тиббиёт ходимларининг тезкор ва профессионал ҳаракатлари туфайли соғлом қизалоқ дунёга келган.
Изоҳлар 0
…