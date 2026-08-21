24 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Asia Alliance Bank — 11 850 сўм.
• Asakabank — 11 880 сўм.
24 август куни амал қиладиган доллар курси 2–3 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 850 сўм.
• Anorbank — 11 845 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 845 сўм.
• Universalbank — 11 845 сўм.
• Hayotbank — 11 840 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 11 880 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 900 сўм.
• Anorbank — 11 900 сўм.
• Hayotbank — 11 900 сўм.
• NBU — 11 900 сўм.
• Tengebank — 11 900 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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