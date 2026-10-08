Роналду терма жамоадан кетишига нима сабаб бўлганини очиқлади

·4·Спорт
Роналду терма жамоадан кетишига нима сабаб бўлганини очиқлади

Криштиану Роналдунинг терма жамоа йиғинини тарк этишига олиб келган воқеалар тафсилоти маълум бўлди. Ҳодиса Норвегияга қарши учрашув олдидан бошланган.

Роналду дастлаб мазкур баҳсда майдонга тушмаслигини билган ва тикланиш режаси асосида тайёргарлик кўраётган бўлган. Бироқ ўйин куни мураббий ундан 30 дақиқа ўйнашга тайёр туришини сўраган. Футболчи бу таклифга рози бўлган.

У иккинчи бўлим олдидан қиздириш машқларини ҳам бажарган. Аммо шунга қарамай, Роналду майдонга туширилмаган. Футболчи бу ҳолатни мураббийнинг унга берган биринчи ваъдаси бажарилмагани сифатида қабул қилган.

Вазиятни бартараф этиш мақсадида томонлар матбуот анжуманида воқеанинг асл сабабларини тушунтиришга келишиб олган. Бунинг учун ҳатто 8 банддан иборат баёнот ҳам тайёрланган.

Бироқ Роналдунинг фикрича, мураббий матбуот анжуманида келишилган маълумотларни айтмаган. Шу тариқа футболчи унинг иккинчи ваъдаси ҳам бажарилмаганини билдирган.

Шундан сўнг Роналду терма жамоа йиғинини тарк этишга қарор қилган. Унинг бу қарорига Норвегия билан ўйиндаги вазият ва ундан кейинги келишмовчиликлар сабаб бўлгани айтилмоқда.

Криштиану РоналдуНорвегиятерма жамоаматбуот анжумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди1 октябр 11:00Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?1 октябр 06:45Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиМартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирди23 сентябр 21:14Криштиану Роналду: Португалия мендан умид қилмаса, кетаманКриштиану Роналду: Португалия мендан умид қилмаса, кетаман25 сентябр 10:35Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтди23 сентябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?