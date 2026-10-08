Роналду терма жамоадан кетишига нима сабаб бўлганини очиқлади
Криштиану Роналдунинг терма жамоа йиғинини тарк этишига олиб келган воқеалар тафсилоти маълум бўлди. Ҳодиса Норвегияга қарши учрашув олдидан бошланган.
Роналду дастлаб мазкур баҳсда майдонга тушмаслигини билган ва тикланиш режаси асосида тайёргарлик кўраётган бўлган. Бироқ ўйин куни мураббий ундан 30 дақиқа ўйнашга тайёр туришини сўраган. Футболчи бу таклифга рози бўлган.
У иккинчи бўлим олдидан қиздириш машқларини ҳам бажарган. Аммо шунга қарамай, Роналду майдонга туширилмаган. Футболчи бу ҳолатни мураббийнинг унга берган биринчи ваъдаси бажарилмагани сифатида қабул қилган.
Вазиятни бартараф этиш мақсадида томонлар матбуот анжуманида воқеанинг асл сабабларини тушунтиришга келишиб олган. Бунинг учун ҳатто 8 банддан иборат баёнот ҳам тайёрланган.
Бироқ Роналдунинг фикрича, мураббий матбуот анжуманида келишилган маълумотларни айтмаган. Шу тариқа футболчи унинг иккинчи ваъдаси ҳам бажарилмаганини билдирган.
Шундан сўнг Роналду терма жамоа йиғинини тарк этишга қарор қилган. Унинг бу қарорига Норвегия билан ўйиндаги вазият ва ундан кейинги келишмовчиликлар сабаб бўлгани айтилмоқда.
Изоҳлар 0
…