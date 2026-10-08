Туркияда оддий тиркамадан уйга айланадиган авто-уйлар сотилмоқда

·3·Дунё
Туркияда оддий тиркамадан уйга айланадиган авто-уйлар сотилмоқда

Туркияда ташқи кўринишидан оддий тиркамани эслатадиган, бироқ жойига етиб боргач кенгайиб, кичик уйга айланадиган Mini House Caravan’лар сотувга чиқарилди.

Йиғилган ҳолда 4×2,1 метр ўлчамдаги тиркама махсус механизм ёрдамида очилгaч, тахминан 20 квадрат метрлик яшаш майдонига эга бўлади. Унда алоҳида ётоқхона, дам олиш учун жой, ошхона ва ҳаммом мавжуд. Ошхонада 90 литр сиғимли музлаткич ҳам ўрнатилган.

Бундай уйлар ихчамлиги ва кўчма экани билан эътиборни тортмоқда. Уларни тиркама сифатида бир жойдан бошқа жойга олиб бориш, манзилга етгач эса кенгайтириб, яшаш учун фойдаланиш мумкин.

Маълумотларга кўра, моделнинг бошланғич нархи 890 минг турк лирасини ташкил этади. Бироқ бу нархга ҚҚС ва етказиб бериш харажатлари киритилмаган.

Tabiat qo'ynida ikki kishi quyosh panelli kemping tirkamasi yonida dam olmoqda.
Mini House CaravanТуркиякўчма уйлартиркамалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топдиОлимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топди28 сентябр 17:00Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқда6 сентябр 11:18Мушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмадиМушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмади29 сентябр 14:43АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:1822 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади10 сентябр 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?