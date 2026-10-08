Италияда мушуклар ҳар йили байрам олдидан сирли равишда қаерга йўқолмоқда?

·0·Дунё
Италияда мушуклар ҳар йили байрам олдидан сирли равишда қаерга йўқолмоқда?

Италияда уй ҳайвонлари, хусусан, мушукларнинг оммавий равишда ғойиб бўлиши ҳолатлари кескин кўпайди. Мамлакатнинг нуфузли La Nazione нашри берган маълумотларга қараганда, ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари ва фаоллари бу ҳодисани яқинлашиб келаётган Хэллоуин байрами арафасидаги хуфия диний-сектантлик маросимлари ҳамда қурбонлик қилиш амаллари билан боғламоқда.

Ҳайвонларнинг мунтазам йўқолиб қолиши ҳудуд аҳолиси ва фаоллар ўртасида жиддий хавотир ва резонанс уйғотди.

«Ҳар йили такрорланадиган қурбонлик»: Фаоллар нима демоқда?

Италия Миллий ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилоти (ENPA) бўлими президенти Мария Роза Инкандела бу амалиёт тизимли хусусиятга эга эканини маълум қилди:

  • Мавсумий маросимлар: Мушукларнинг ғойиб бўлиши тасодиф эмас, балки айнан байрамдан олдинги ҳафталарда фаоллашадиган анъанавий «қурбонлик» тусини олган;

  • Буюртма асосидаги ов: Ташкилот раҳбарининг фикрича, ҳайвонларни пул эвазига махсус ёлланган шахслар (эҳтимол, хорижликлар) тутиб, секта аъзоларига етказиб бераётган бўлиши мумкин;

  • Ўтмишдаги даҳшатли далиллар: Инкандела пандемиядан олдин Читта-ди-Кастелло туманида куйдирилган мушук қолдиқлари топилгани ва бу излар орқали махфий секта мавжудлиги фош этилганини эслатиб ўтди.

Нега айнан уй мушуклари асосий нишонга айланмоқда?

Зооҳимоячилар кўча мушукларига нисбатан уй ҳайвонлари кўпроқ хавф остида эканини алоҳида таъкидламоқда:

  • Ишонч ва меҳрли феъл-атвор: Хонаки мушуклар кўчадаги ёввойидошлари каби инсонлардан қочмайди, одамларга тез ўрганади ва бегоналар билан ҳам осонгина алоқага киришади. Бу эса уларни тутиб олишни осонлаштиради;

  • Нишон ўзгариши: Ҳимоячиларнинг сўзларига кўра, аввалги йилларда асосан оқ, сўнгра қора рангли мушуклар йўқотилган бўлса, эндиликда йўл-йўл (йўлбарс нусха) тусдаги жониворлар ҳам нишонга олинмоқда;

  • Сўнгги кўрсаткич: Яқин кунлар ичида камида йигирмага яқин мушукнинг изсиз йўқолгани расман қайд этилган.

Аҳоли ва ҳайвон эгаларига шошилинч огоҳлантириш

Вазият мураккаблашиб бораётгани сабабли кўнгиллилар ва мутасаддилар уй ҳайвонлари эгаларига қатъий талабларни эслатмоқда:

  • Кўчага чиқармаслик: Хэллоуин байрами якунланмагунча хонадон мушукларини назоратсиз тарзда ташқарига қўйиб юбормаслик тавсия этилади;

  • Шубҳали ҳаракатлар: Ҳайвонларни тутишга уринаётган номаълум шахслар ёки қаровсиз қолган ҳайвонлар атрофида шубҳали ҳаракатлар кузатилганда зудлик билан ҳуқуқ-тартибот органларига хабар бериш сўралмоқда.

Маҳаллий полиция ва ҳайвонларни муҳофаза қилиш хизмати мазкур ҳолатлар юзасидан кузатув ва текширувларни кучайтирган.

ИталияENPAМариa Роза ИнканделаХэллоуин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 1000 дан ортиқ мушук яшайдиган “Мушуклар саройи” мавжудлигини билармидингиз?Хитойда 1000 дан ортиқ мушук яшайдиган “Мушуклар саройи” мавжудлигини билармидингиз?22 август 14:34Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариНАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклари9 июл 15:57Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди3 сентябр 13:59«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...2 август 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?