Италияда мушуклар ҳар йили байрам олдидан сирли равишда қаерга йўқолмоқда?
Италияда уй ҳайвонлари, хусусан, мушукларнинг оммавий равишда ғойиб бўлиши ҳолатлари кескин кўпайди. Мамлакатнинг нуфузли La Nazione нашри берган маълумотларга қараганда, ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари ва фаоллари бу ҳодисани яқинлашиб келаётган Хэллоуин байрами арафасидаги хуфия диний-сектантлик маросимлари ҳамда қурбонлик қилиш амаллари билан боғламоқда.
Ҳайвонларнинг мунтазам йўқолиб қолиши ҳудуд аҳолиси ва фаоллар ўртасида жиддий хавотир ва резонанс уйғотди.
«Ҳар йили такрорланадиган қурбонлик»: Фаоллар нима демоқда?
Италия Миллий ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилоти (ENPA) бўлими президенти Мария Роза Инкандела бу амалиёт тизимли хусусиятга эга эканини маълум қилди:
Мавсумий маросимлар: Мушукларнинг ғойиб бўлиши тасодиф эмас, балки айнан байрамдан олдинги ҳафталарда фаоллашадиган анъанавий «қурбонлик» тусини олган;
Буюртма асосидаги ов: Ташкилот раҳбарининг фикрича, ҳайвонларни пул эвазига махсус ёлланган шахслар (эҳтимол, хорижликлар) тутиб, секта аъзоларига етказиб бераётган бўлиши мумкин;
Ўтмишдаги даҳшатли далиллар: Инкандела пандемиядан олдин Читта-ди-Кастелло туманида куйдирилган мушук қолдиқлари топилгани ва бу излар орқали махфий секта мавжудлиги фош этилганини эслатиб ўтди.
Нега айнан уй мушуклари асосий нишонга айланмоқда?
Зооҳимоячилар кўча мушукларига нисбатан уй ҳайвонлари кўпроқ хавф остида эканини алоҳида таъкидламоқда:
Ишонч ва меҳрли феъл-атвор: Хонаки мушуклар кўчадаги ёввойидошлари каби инсонлардан қочмайди, одамларга тез ўрганади ва бегоналар билан ҳам осонгина алоқага киришади. Бу эса уларни тутиб олишни осонлаштиради;
Нишон ўзгариши: Ҳимоячиларнинг сўзларига кўра, аввалги йилларда асосан оқ, сўнгра қора рангли мушуклар йўқотилган бўлса, эндиликда йўл-йўл (йўлбарс нусха) тусдаги жониворлар ҳам нишонга олинмоқда;
Сўнгги кўрсаткич: Яқин кунлар ичида камида йигирмага яқин мушукнинг изсиз йўқолгани расман қайд этилган.
Аҳоли ва ҳайвон эгаларига шошилинч огоҳлантириш
Вазият мураккаблашиб бораётгани сабабли кўнгиллилар ва мутасаддилар уй ҳайвонлари эгаларига қатъий талабларни эслатмоқда:
Кўчага чиқармаслик: Хэллоуин байрами якунланмагунча хонадон мушукларини назоратсиз тарзда ташқарига қўйиб юбормаслик тавсия этилади;
Шубҳали ҳаракатлар: Ҳайвонларни тутишга уринаётган номаълум шахслар ёки қаровсиз қолган ҳайвонлар атрофида шубҳали ҳаракатлар кузатилганда зудлик билан ҳуқуқ-тартибот органларига хабар бериш сўралмоқда.
Маҳаллий полиция ва ҳайвонларни муҳофаза қилиш хизмати мазкур ҳолатлар юзасидан кузатув ва текширувларни кучайтирган.
Изоҳлар 0
…