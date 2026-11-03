Бозорбой Миллий гвардия ходимлари унинг қўлини синдирганини айтди: ҳолат текширилмоқда (видео)

·82·Жамият
Бозорбой Миллий гвардия ходимлари унинг қўлини синдирганини айтди: ҳолат текширилмоқда (видео)

Тошкентдаги «Чорсу» бозорида қўшиқ куйлаши билан танилган кўча ижрочиси Бозорбой Миллий гвардия ходимлари уни олиб кетиш вақтида қўлини синдириб қўйганини иддао қилди. Ижтимоий тармоқларда унинг қўли махсус фиксаторга олинган ҳолда акс этган видеомурожаати тарқалди.

Бироқ ҳозирча жароҳат қачон ва қандай шароитда олингани, шунингдек, қўл сингани тиббий ташхис билан тасдиқлангани ҳақида расмий маълумот йўқ.

Эслатиб ўтамиз, 17 сентябрь куни Миллий гвардия ходимлари Бозорбойни «Эски Жўва» бозори ҳудудидан ИИБга олиб борган эди. Идора маълумотига кўра, у бозорда тадбиркорлар, фуқаролар ва хорижлик сайёҳлардан пул сўраган, пул беришдан бош тортган айрим кишиларни эса ҳақоратлаб, безовта қилган.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Бозорбойнинг жароҳат ҳақидаги даъвоси юзасидан Миллий гвардия расмий текширув бошлагани, воқеага холис ҳуқуқий баҳо берилиб, натижаси бўйича тегишли қарор қабул қилиниши маълум қилинди.

БозорбойМиллий гвардияЧорсу бозориЭски Жўва
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилдиЧорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди20 сентябр 19:42«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)20 сентябр 20:02Тошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилиндиТошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилинди29 июн 18:04Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилиндиТошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилинди27 июн 15:36Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинлади5 июн 15:00ФВВ Чорсу бозоридаги тутун бўйича изоҳ бердиФВВ Чорсу бозоридаги тутун бўйича изоҳ берди29 май 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди