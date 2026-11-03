90 ёшли япон бодибилдери ёш рақиблари билан жаҳон чемпионатида беллашди

·8·Спорт
90 ёшли япон бодибилдери ёш рақиблари билан жаҳон чемпионатида беллашди

Япониялик 90 ёшли бодибилдер Тошисуке Каназава жаҳон чемпионатида иштирок этиб, томошабинларни ҳайратда қолдирди. У ўзига нисбатан бир неча ўн ёш кичик спортчилар билан бир саҳнада беллашди.

Маълум қилинишича, 30 октябрь куни Испанияда IFBB ташкилоти томонидан бодибилдинг бўйича жаҳон чемпионати ўтказилган. Мусобақада 50 ёшдан ошган спортчилар иштирок этган бўлиб, улар орасида 90 ёшли Каназава ҳам бор эди. Айрим рақиблари ундан ҳатто 40 ёшгача кичик бўлган.

Каназава спортдаги муваффақиятлари билан аввал ҳам эътибор қозонган. У жорий йил август ойида Япония чемпионатида 19-марта ғолибликни қўлга киритган.

Бу сафар эса спортчи совринли ўринлардан бирини эгаллай олмади. Шунга қарамай, унинг мусобақадаги иштироки томошабинларнинг олқишларига сабаб бўлди.

Эътиборлиси, ёшига қарамай спортни тарк этиш ниятида бўлмаган Каназава 93 ёшида ҳам жаҳон чемпионатида қатнашишни режалаштирмоқда. Унинг бу мақсади спортга бўлган қизиқиши ва қатъиятини яна бир бор намоён этди.

Тошисуке КаназаваБодибилдингIFBBЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди19 август 06:12Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...8 сентябр 23:30UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...12 август 20:16Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги8 август 11:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?8 август 07:18Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилди19 август 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози