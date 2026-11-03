Ҳаётдаги энг катта бойлик нима? Оғир касалликка чалинган блогернинг ҳаётидан сабоқ

·84·Дунё
Ҳаётдаги энг катта бойлик нима? Оғир касалликка чалинган блогернинг ҳаётидан сабоқ
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ошқозон саратонининг тўртинчи босқичидан вафот этган мода блогери Кирзайда Родригес ҳаётдаги энг катта бойлик пул ёки шон-шуҳрат эмас, балки соғлиқ ва яқинлар эканини таъкидлаган.
  • 2018 йил 9 сентябрда 40 ёшида ҳаётдан кўз юмган блогер ўзининг сўнгги постларида ҳашаматли ҳаёт билан касаллик давридаги қийинчиликларни таққослаб, оддий қувончларни қадрлашга чақирган.

Интернетда инсон ҳаётидаги ҳақиқий бойлик пул, шон-шуҳрат ёки дабдаба эмас, балки соғлиқ ва яқинлар эканини эслатувчи таъсирли матн тарқалмоқда. Унда гўёки 40 ёшида ошқозон саратонидан вафот этган мода блогери Кирзайда Родригеснинг сўнгги сўзлари келтирилган.

Доминикан Республикасида туғилган Кирзайда Родригес мода ва услуб ҳақидаги блоглари орқали танилган. У 2017 йил охирида ошқозон саратонининг тўртинчи босқичига чалинганини маълум қилган. Касаллик билан кураш жараёнида у даволаниш, сочларининг тўкилиши ва кундалик ҳаётидаги ўзгаришлар ҳақида кузатувчиларига очиқ гапириб борган.

Блогер 2018 йил 9 сентябрда 40 ёшида вафот этган. Унинг ҳаётининг сўнгги ойларида ёзган постларида соғлиқ, оила ва яқинлар қадри ҳақидаги фикрлар алоҳида ўрин тутган. Масалан, у касаллик сабаб аввалги ҳаёт тарзи ўзгаргани, овқатланиш ва оддий ҳаракатлар ҳам қийинлашгани ҳақида ёзган. Шунингдек, у яқинлари билан ўтказган вақт ва ҳаётдаги кичик қувончларни қадрлашини таъкидлаган.

Матнда муаллиф гўёки аввалги ҳашаматли ҳаёти билан касалликдан кейинги ҳолатини таққослайди. Унда қуйидаги сатрлар келтирилган:

— Менда дунёдаги энг қиммат машиналардан бири бор эди. Бугун эса ногиронлар аравачасида юрибман.

— Менинг брендим ҳашаматли кийим-кечак, пойабзал ва қимматбаҳо буюмларни сотарди. Энди эса касалхона чойшабига ўралиб ётибман.

— Ҳисобимда миллионлаб пул бор эди, аммо бугун улар менга ҳеч қандай ёрдам бера олмайди.

— Қасрда яшардим, бугун эса касалхонадаги тор жойда ётибман. Беш юлдузли меҳмонхоналарда дам олардим, энди эса шифохона хоналарида кун ўтказяпман.

— Юзлаб дастхатлар берганман, бугун эса имзом фақат тиббий ҳужжатларда акс этади.

— Еттита стилистим бор эди, бугун эса сочларимдан ҳам айрилганман. Шахсий самолётларда сафар қилардим, энди эса оддий эҳтиёжларимни қондириш учун ҳам ёрдамга муҳтожман.

— Энг яхши таомлардан баҳраманд бўлардим, бугун эса овқатланишим бир неча таблетка ва томчи сув билан чекланган.

Матн якунида эса инсонни ҳаёт ҳақида чуқурроқ ўйлашга ундайдиган фикрлар келтирилади:

«Пул, шон-шуҳрат ва дабдаба бугун мен учун аввалгидек аҳамиятга эга эмас. Чунки соғлиқдан қимматлироқ бойлик йўқ.

Агар соғлиғингиз, дастурхонингизда нонингиз, бошингиз узра томингиз ва ёнингизда оилангиз бўлса, ишонинг, сизда бахтли ҳаёт учун энг муҳим неъматлар бор».

Кирзайда Родригесошқозон саратонимода блогери
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда одамларни шприц билан қўрқитган блогер қамоқ жазосига ҳукм қилиндиПарижда одамларни шприц билан қўрқитган блогер қамоқ жазосига ҳукм қилинди19 октябр 10:00Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олдиМиллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди29 октябр 14:02Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?28 август 09:19“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!26 август 05:15Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди19 сентябр 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди