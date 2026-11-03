АҚШ осмонида учувчилар радарда кўринмаган сирли жисмни пайқади
АҚШнинг Огайо штати осмонида учувчиларни ҳайратга солган ҳодиса кузатилди. Самолёт экипажи катта тезликда ҳаракатланаётган, кумушранг капсулага ўхшаш номаълум жисмни кўрганини маълум қилди.
Ҳодиса 16 август куни содир бўлган. Маълум қилинишича, самолёт тахминан 12,5 километр баландликда парвоз қилаётган вақтда учувчилар унинг юқорироғида ҳаракатланаётган ғалати объектга кўзи тушган.
Экипажнинг таъкидлашича, жисмнинг узунлиги тахминан 10 метр бўлган. Энг қизиғи, у самолёт радарлари ҳамда тўқнашув хавфидан огоҳлантирувчи тизимда акс этмаган.
Мазкур ҳолат бўйича текширув олиб борган NUFORC (Номаълум учар объектларни ўрганиш маркази) 26 октябрь куни ўз хулосаларини эълон қилди.
Бироқ кузатилган жисмнинг аслида нима экани ҳозиргача аниқланмаган. Шунингдек, унинг ўзга сайёраликлар ёки номаълум учиш аппаратлари билан боғлиқ эканига ҳеч қандай далил келтирилмаган.
Шу тариқа, Огайо осмонидаги сирли ҳодиса ҳозирча жавобсиз қолмоқда.
Изоҳлар 0
…