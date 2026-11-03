Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?

·63·Спорт
Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери «Барселона» жамоасини жорий мавсумдаги Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун асосий фаворит деб атади.
  • Мазкур жамоалар ўртасидаги баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да «Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтади.
  • Айни дамда «Астон Вилла»
  • 9 очко билан 2-ўринда, «Барселона» эса 6 очко билан 8-поғонада бормоқда.

Англиянинг «Астон Вилла» клуби бош мураббийи Унаи Эмери жорий мавсумда УЕФА Чемпионлар Лигасида ғолибликни қўлга киритишга энг асосий даъвогар жамоа номини маълум қилди.

The Touchline нашри тарқатган маълумотларга кўра, еврокубокларнинг тажрибали мутахассиси айнан Каталониянинг «Барселона» жамоасини мусобақа бош соврини учун энг асосий фаворит сифатида эътироф этди. Эътиборли жиҳати, испаниялик мутахассис бу фикрларни айнан «кўк-анорранглилар»га қарши ўта муҳим баҳс олдидан билдирди.

«Камп Ноу»даги катта жанг: Тўқнашув қачон бошланади?

УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 4-туридан ўрин олган марказий тўқнашув мухлислар учун ҳақиқий футбол байрамига айланиши кутилмоқда:

  • Ўйин вақти ва стадион: Баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да Барселонадаги муҳташам «Камп Ноу» аренасида старт олади;

  • Эмери тактикаси: Испания футболини ва «Барселона»нинг ўйин услубини жуда яхши биладиган Эмери ўз собиқ рақибига қарши қандай қарши ҳужум режаси тузгани кўплаб таҳлилчилар диққатини тортмоқда.

Турнир жадвалидаги ҳолат: Фаворит ортда, аутсайдер юқорида

Ўзаро баҳс олдидан жамоаларнинг эгаллаган позициялари ва қайд этган натижалари анча кутилмаган манзарани ҳосил қилган:

  • «Астон Вилла» 100 фоизлик натижа билан: Бирмингемликлар давом этаётган мавсумда ҳақиқий сенсация кўрсатмоқда — дастлабки учта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, 9 очко билан 2-ўринда бормоқда;

  • «Барселона» таъқибчи ролида: Ханс-Дитер Флик шогирдлари эса ўтган 3 та баҳсда иккита ғалаба ва битта мағлубият қайд этган ҳолда 6 очко билан 8-поғонани эгаллаб турибди;

  • Орадаги 3 очколик фарқ: Агар каталонияликлар ўз майдонларида ғалаба қозонса, турнир жадвалида рақиби билан очколарини тенглаштириб олади. Бирмингемликлар эса очко олиш орқали пешқадамлар қаторидаги ўрнини мустаҳкамлашни кўзламоқда.

Рақибига юқори баҳо берган Унаи Эмери ўз жамоаси билан «Камп Ноу»да навбатдаги шов-шувли натижани қайд этишга уриниб кўриши аниқ.

Астон ВиллаБарселонаУнаи ЭмериУЕФА Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди27 октябр 08:04Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиҲанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиБугун 06:59Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?14 октябр 14:01Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчи12 август 20:55«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади20 август 21:16Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”5 июн 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози