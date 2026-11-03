Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери «Барселона» жамоасини жорий мавсумдаги Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун асосий фаворит деб атади.
- Мазкур жамоалар ўртасидаги баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да «Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтади.
- Айни дамда «Астон Вилла»
- 9 очко билан 2-ўринда, «Барселона» эса 6 очко билан 8-поғонада бормоқда.
Англиянинг «Астон Вилла» клуби бош мураббийи Унаи Эмери жорий мавсумда УЕФА Чемпионлар Лигасида ғолибликни қўлга киритишга энг асосий даъвогар жамоа номини маълум қилди.
The Touchline нашри тарқатган маълумотларга кўра, еврокубокларнинг тажрибали мутахассиси айнан Каталониянинг «Барселона» жамоасини мусобақа бош соврини учун энг асосий фаворит сифатида эътироф этди. Эътиборли жиҳати, испаниялик мутахассис бу фикрларни айнан «кўк-анорранглилар»га қарши ўта муҳим баҳс олдидан билдирди.
«Камп Ноу»даги катта жанг: Тўқнашув қачон бошланади?
УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 4-туридан ўрин олган марказий тўқнашув мухлислар учун ҳақиқий футбол байрамига айланиши кутилмоқда:
Ўйин вақти ва стадион: Баҳс 3 ноябрдан 4 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да Барселонадаги муҳташам «Камп Ноу» аренасида старт олади;
Эмери тактикаси: Испания футболини ва «Барселона»нинг ўйин услубини жуда яхши биладиган Эмери ўз собиқ рақибига қарши қандай қарши ҳужум режаси тузгани кўплаб таҳлилчилар диққатини тортмоқда.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Фаворит ортда, аутсайдер юқорида
Ўзаро баҳс олдидан жамоаларнинг эгаллаган позициялари ва қайд этган натижалари анча кутилмаган манзарани ҳосил қилган:
«Астон Вилла» 100 фоизлик натижа билан: Бирмингемликлар давом этаётган мавсумда ҳақиқий сенсация кўрсатмоқда — дастлабки учта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, 9 очко билан 2-ўринда бормоқда;
«Барселона» таъқибчи ролида: Ханс-Дитер Флик шогирдлари эса ўтган 3 та баҳсда иккита ғалаба ва битта мағлубият қайд этган ҳолда 6 очко билан 8-поғонани эгаллаб турибди;
Орадаги 3 очколик фарқ: Агар каталонияликлар ўз майдонларида ғалаба қозонса, турнир жадвалида рақиби билан очколарини тенглаштириб олади. Бирмингемликлар эса очко олиш орқали пешқадамлар қаторидаги ўрнини мустаҳкамлашни кўзламоқда.
Рақибига юқори баҳо берган Унаи Эмери ўз жамоаси билан «Камп Ноу»да навбатдаги шов-шувли натижани қайд этишга уриниб кўриши аниқ.
Изоҳлар 0
…