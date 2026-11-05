АҚШ Сенатига сайланган илк мусулмон ғалабасини “Алҳамдулиллаҳ” сўзи билан нишонлади

·66·Дунё
АҚШ Сенатига сайланган илк мусулмон ғалабасини “Алҳамдулиллаҳ” сўзи билан нишонлади

АҚШнинг Мичиган штатида бўлиб ўтган Сенат сайловида демократлар вакили Абдулраҳмон Муҳаммад Эл-Сайед ғалаба қозонди. У республикачи рақиби Майк Рожерсни мағлуб этиб, АҚШ тарихида Сенатга сайланган илк мусулмон бўлди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Ғалабадан кейин Детройтда тарафдорлари қаршисида нутқ сўзлаган Эл-Сайед сайлов кампанияси давомида натижани кутар экан, доим “Иншааллоҳ” деб келганини эслади.

«Эҳтимол, шу пайтгача сайлов натижалари ҳақида гапирганимда доим “Иншааллоҳ” ёки “Худо хоҳласа” деб келганимни пайқагандирсиз. Аммо бугун, шу кечадан бошлаб, “Иншааллоҳ”ни “Алҳамдулиллаҳ”га алмаштирсак бўлади», — деди у.

Сиёсатчининг бу сўзлари залда йиғилганлар томонидан олқишлар билан кутиб олинди.

42 ёшли Эл-Сайед аввал Мичиган штатида соғлиқни сақлаш соҳаси бўйича раҳбарлик лавозимида ишлаган. У мисрлик муҳожирлар оиласида туғилган.

Унинг Сенатга сайланиши АҚШ мусулмонлари учун тарихий воқеа сифатида баҳоланмоқда. Эл-Сайед 2027 йил январь ойида қасамёд қабул қилиб, сенатор сифатида фаолият бошлаши кутилмоқда.

Абдулраҳмон Муҳаммад Эл-СайедМичиганАҚШ СенатиАҚШ сайловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлдиАҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлди25 октябр 12:2570 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди7 август 12:11АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келди4 август 22:05АҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирдиАҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирди29 июл 13:22АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқда15 июн 19:35200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини CLARITY Actни қабул қилишга чақирди200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини CLARITY Actни қабул қилишга чақирди9 июн 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди