Тақиқлар бекор бўладими? Ўзбекистонда дронлардан фойдаланиш тартиби соддалаштирилади

·55·Ўзбекистон
Тақиқлар бекор бўладими? Ўзбекистонда дронлардан фойдаланиш тартиби соддалаштирилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда учувчисиз учиш қурилмаларидан фойдаланиш бўйича амалдаги қатъий чекловлар тизими тубдан қайта кўриб чиқилиб, тартиб-қоидалар соддалаштирилмоқда.
  • Президент топшириғига биноан дронларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига кенг татбиқ этиш, уларни сотиб олиш ва бошқариш қоидаларини енгиллаштириш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилган.

Ўзбекистонда кўп йиллардан буён амалда бўлиб келаётган учувчисиз учиш қурилмалари (дронлар) бўйича қатъий назорат ва чекловлар тизими тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Президент томонидан мутасадди идораларга дронлардан фойдаланиш тартибини юмшатиш, уларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига кенг татбиқ этиш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш юзасидан аниқ топшириқлар берилди.

Мазкур қадам тадбиркорлар, қишлоқ хўжалиги вакиллари ҳамда замонавий технология соҳаси ихлосмандлари учун катта эркинликлар ва қулай шароитлар яратишни мақсад қилган.

Амалдаги чекловлар: Қатъий жазо ва истиснолар

Бугунги кунга қадар республикада учувчисиз учиш аппаратлари билан боғлиқ қонунчилик ниҳоятда қаттиқ талабларга асосланган эди:

  • Олиб кириш ва сақлаш чекловлари: Жисмоний шахслар томонидан дронларни Ўзбекистонга олиб кириш, сотиш ёки улардан шахсий мақсадларда эркин фойдаланиш тўлиқ чекланган ва жавобгарлик белгиланган эди;

  • Фақат алоҳида рухсатномалар: Учувчисиз қурилмалардан фақат юридик шахслар, давлат ташкилотлари ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳасида махсус лицензия ва рухсатномалар олган ҳолдагина чекланган шаклда фойдаланишга йўл қўйилган.

Кутилаётган ўзгаришлар ва халқаро тажриба

Берилган янги топшириқлар доирасида қуйидаги асосий йўналишлар бўйича жиддий енгилликлар кутилмоқда:

  • Қонунчиликни соддалаштириш: Хорижий ривожланган давлатлар тажрибаси асосида дронларни сотиб олиш, рўйхатдан ўтказиш ва бошқариш қоидалари максимал даражада осонлаштирилади;

  • Иқтисодиётга интеграция: Қишлоқ хўжалиги, қурилиш, логистика, геодезия, экологик назорат ҳамда туризм ва видеография соҳаларида дронлардан қонуний ва эркин фойдаланиш имконияти яратилади;

  • Маҳаллий ишлаб чиқариш: Ўзбекистоннинг ўзида учувчисиз қурилмалар ва уларнинг бутловчи қисмларини йиғиш, ишлаб чиқариш ҳамда уларга сервис хизмати кўрсатувчи маҳаллий база шакллантирилади.

Яқин вақт ичида масъул вазирлик ва идоралар ушбу соҳада янги ҳуқуқий меъёрларни ўз ичига олган қонун лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасига тақдим этиши кутилмоқда.

учувчисиз учиш қурилмаларидронларЎзбекистон иқтисодиётитехнологик инновациялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда илмий даража олиш жараёни соддалаштириладиЎзбекистонда илмий даража олиш жараёни соддалаштирилади1 июн 14:47Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилди20 август 09:43Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилинди29 сентябр 13:47Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:4154 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?5 август 10:41Ҳарбий хизматчиларни ижтимоий ҳимоялаш тизими кучайтирилмоқдаҲарбий хизматчиларни ижтимоий ҳимоялаш тизими кучайтирилмоқда13 май 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди