Тақиқлар бекор бўладими? Ўзбекистонда дронлардан фойдаланиш тартиби соддалаштирилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда учувчисиз учиш қурилмаларидан фойдаланиш бўйича амалдаги қатъий чекловлар тизими тубдан қайта кўриб чиқилиб, тартиб-қоидалар соддалаштирилмоқда.
- Президент топшириғига биноан дронларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига кенг татбиқ этиш, уларни сотиб олиш ва бошқариш қоидаларини енгиллаштириш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилган.
Ўзбекистонда кўп йиллардан буён амалда бўлиб келаётган учувчисиз учиш қурилмалари (дронлар) бўйича қатъий назорат ва чекловлар тизими тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Президент томонидан мутасадди идораларга дронлардан фойдаланиш тартибини юмшатиш, уларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига кенг татбиқ этиш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш юзасидан аниқ топшириқлар берилди.
Мазкур қадам тадбиркорлар, қишлоқ хўжалиги вакиллари ҳамда замонавий технология соҳаси ихлосмандлари учун катта эркинликлар ва қулай шароитлар яратишни мақсад қилган.
Амалдаги чекловлар: Қатъий жазо ва истиснолар
Бугунги кунга қадар республикада учувчисиз учиш аппаратлари билан боғлиқ қонунчилик ниҳоятда қаттиқ талабларга асосланган эди:
Олиб кириш ва сақлаш чекловлари: Жисмоний шахслар томонидан дронларни Ўзбекистонга олиб кириш, сотиш ёки улардан шахсий мақсадларда эркин фойдаланиш тўлиқ чекланган ва жавобгарлик белгиланган эди;
Фақат алоҳида рухсатномалар: Учувчисиз қурилмалардан фақат юридик шахслар, давлат ташкилотлари ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳасида махсус лицензия ва рухсатномалар олган ҳолдагина чекланган шаклда фойдаланишга йўл қўйилган.
Кутилаётган ўзгаришлар ва халқаро тажриба
Берилган янги топшириқлар доирасида қуйидаги асосий йўналишлар бўйича жиддий енгилликлар кутилмоқда:
Қонунчиликни соддалаштириш: Хорижий ривожланган давлатлар тажрибаси асосида дронларни сотиб олиш, рўйхатдан ўтказиш ва бошқариш қоидалари максимал даражада осонлаштирилади;
Иқтисодиётга интеграция: Қишлоқ хўжалиги, қурилиш, логистика, геодезия, экологик назорат ҳамда туризм ва видеография соҳаларида дронлардан қонуний ва эркин фойдаланиш имконияти яратилади;
Маҳаллий ишлаб чиқариш: Ўзбекистоннинг ўзида учувчисиз қурилмалар ва уларнинг бутловчи қисмларини йиғиш, ишлаб чиқариш ҳамда уларга сервис хизмати кўрсатувчи маҳаллий база шакллантирилади.
Яқин вақт ичида масъул вазирлик ва идоралар ушбу соҳада янги ҳуқуқий меъёрларни ўз ичига олган қонун лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасига тақдим этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…