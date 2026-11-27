30 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш18
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 28 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 15,60 сўмга қимматлаб, 12 017,70 сўмни ташкил этди.
• Евро 13,51 сўмга қимматлаб, 13 179,81 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,37 сўмга қимматлаб, 146,39 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 58,89 сўмга қимматлаб, 15 780,44 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,06 сўмга қимматлаб, 75,40 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 23,87 сўмга қимматлаб, 14 404,53 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,95 сўмга қимматлаб, 1 806,01 сўмни ташкил этди.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…