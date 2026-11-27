Фабио Каннаваро Абдуқодир Ҳусановни сайқалланиши керак бўлган олмосга қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни ажойиб жисмоний имкониятларга эга, бироқ ҳали сайқалланиши керак бўлган олмосга қиёслади.
- Мутахассис футболчининг ўйинидаги ҳаддан ташқари юқори тезлик ва баъзи вазиятлардаги тартибсизликлар устида ишлаш зарурлигини таъкидлади.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг салоҳияти, жаҳон футболи юлдузлари ҳамда шахсий фаолиятидаги «Олтин тўп» соврини ҳақида очиқ фикр билдирди.
«Соатига 300 километр тезликда ҳаракат қиладиган олмос»
Италиялик мутахассис Ўзбекистон терма жамоасидаги шогирди Абдуқодир Ҳусановнинг жисмоний кўрсаткичларини юқори баҳолар экан, унинг ўйинидаги кучли жиҳатлар билан бирга сайқалланиши лозим бўлган нуқталарга ҳам эътибор қаратди:
«Унда ажойиб жисмоний имкониятлар бор, аммо у ҳали сайқалланиши керак бўлган олмос. Доим соатига 300 километр тезликда ҳаракат қилади. Баъзида тўпни олиб қўяди, баъзида эса кечикиб, ҳатто қанот ҳакамини ҳам уриб юборади. Бу нормал ҳолат, бунинг устида ишлашимиз керак», — деди Фабио Каннаваро.
Ван Дейк, «Олтин тўп» ва Италия футболи ҳақида мулоҳазалар
Каннаваро суҳбат давомида жаҳон футболидаги бошқа муҳим мавзуларга ҳам тўхталиб ўтди:
Мавзу йўналиши
Фабио Каннаваронинг фикрлари
Виржил ван Дейк ва А Серия
Жаҳон чемпионати вақтида ван Дейк билан суҳбатлашганини ва нидерландиялик ҳимоячи Италия чемпионатида ўйнаш истагини билдирганини айтди. Мураббийнинг фикрича, жисмоний куч ва тезликка эга футболчини «Милан» сафида кўриш қизиқарли бўларди.
2006 йилги «Олтин тўп»
Унинг фикрича, Зинедин Зидан финалда Марко Матераццига бош билан зарба бермаганида, ушбу нуфузли совринни қўлга киритиши анча қийин бўларди.
Замонавий ҳимоячилар
Ҳозирги ҳимоячилар орасида «Барселона» вакили Пау Кубарсини «Олтин тўп»га муносиб даъвогар сифатида кўрмоқда.
Италия терма жамоаси
Кўп гол ўтказиб юбориш муаммоси алоҳида ҳимоячиларнинг хатолари билан эмас, балки жамоавий прессинг ва тўпни қайтариб олиш тизимидаги камчиликлар билан боғлиқлигини таъкидлади.
Сизнингча, Фабио Каннаваро қўл остида Абдуқодир Ҳусанов ўз ўйинидаги тезкорлик ва тартиб-интизомни уйғунлаштириб, жаҳоннинг энг кучли ҳимоячилари даражасига чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…