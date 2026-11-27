Ҳиндистонда маймунлар Тожмаҳалнинг учта дарвозасини эгаллаб, сайёҳларга ҳужум қилмоқда
Ҳиндистоннинг Агра шаҳрида жойлашган машҳур Тожмаҳал мажмуаси ҳудудига 500 дан 700 тагача маймун тўпланиб олгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ижтимоий тармоқларда ҳайвонлар тўдаси мажмуанинг Шарқий, Ғарбий ва Қироллик дарвозалари олдида эмин-эркин ҳаракатланаётгани акс этган видеолар кенг оммалашмоқда.
Сайёҳлар учун жиддий хавф ва жароҳатланганлар
Мажмуага ташриф буюраётган меҳмонлар маймунларнинг тажовузкор хатти-ҳаракатларидан азият чекмоқда. Маълумотларга кўра, сўнгги ойларда бир нечта маҳаллий ва хорижий сайёҳлар, жумладан 83 ёшли бразилиялик меҳмон ҳамда 6 ёшли бола маймун тишлаши оқибатида шифохонага ётқизилган.
Вазият тафсилотлари ва кўрилаётган чоралар
Йўналиш
Ҳолат ва тафсилотлар
Моддий зарар ва ҳужумлар
Маймунлар сайёҳларни қувиб, уларнинг қўлидаги озиқ-овқатлари ҳамда шахсий буюмларини (кўзойнак, мобил телефон ва сумкаларни) тортиб олмоқда
Муаммонинг асосий сабаби
Мажмуа учун масъул бўлган идоралар — Ҳиндистон археология хизмати ва шаҳар муниципалитети ўртасида ўзаро мувофиқлаштириш йўқлиги сабабли маймунларни тутиш ва бошқа жойга кўчириш ишлари натижа бермаяпти
Қўриқлаш хизмати
Ҳудудни ҳимоя қилиш ва ҳайвонларни ҳайдаш учун рогаткалар билан қуролланган махсус ходимлар жалб этилган
Сайёҳларга тавсиялар
Маъмурият меҳмонларга маймунларга яқинлашмасликни, улар билан суратга тушмасликни ҳамда егулик ва ярқироқ буюмларни кўринарли жойда олиб юрмасликни тавсия қилмоқда
Сизнингча, Тожмаҳал каби дунёга машҳур сайёҳлик масканларида бундай вазиятларнинг олдини олиш учун ҳайвонларни махсус қўриқхоналарга кўчириш тўғрироқми ёки назоратни кучайтириш кифоями?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саёҳат ҳамда жаҳондаги энг қизиқарли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…