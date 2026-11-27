Мексикада 26 ёшли футболчи учрашув пайтида майдондаги қуролли ҳужумда ҳалок бўлди
Мексиканинг Гуанахуато штатига қарашли Ирапуато шаҳрида футбол учрашуви вақтида мудҳиш фожиа юз берди: «Эл Море» лақаби билан танилган 26 ёшли футболчи Луис Алберто Риос Чавес тўғридан тўғри футбол майдонида уюштирилган қуролли ҳужум оқибатида ҳаётдан кўз юмди.
Ҳодиса тафсилотлари ва тергов жараёни
TV Azteca телеканали тарқатган маълумотларга кўра, қуролли ҳужум ўйин қизғин давом этаётган пайтда амалга оширилган:
Ҳужумчилар: Номаълум шахслар мотоциклларда ҳаракатланган бўлиб, улар қуролланган жиноий гуруҳ аъзолари экани айтилмоқда.
Қурбонлар ва жабрланувчилар: Отишма оқибатида футболчи Луис Алберто Риос Чавес воқеа жойида ҳалок бўлган, шунингдек, ҳодиса пайтида яна бир киши турли даражада жароҳат олган.
Тергов ҳаракатлари: Айни пайтда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур қуролли ҳужум юзасидан тергов-суриштирув ишларини олиб бормоқда.
Луис Алберто Риос Чавеснинг футболчилик фаолияти
Давр / Йўналиш
Клуб ва лига тафсилотлари
Аввалги фаолияти
Мексика чемпионатининг кучлилиги бўйича учинчи дивизионида иштирок этувчи «Атлетико Сан-Франсиско-дел-Ринкон» клуби сафида тўп тепган
Сўнгги жамоаси
Ҳаваскорлар лигасида иштирок этувчи «Арандас» клуби футболчиси бўлган ва фожиа юз берган вақтда айнан шу жамоа таркибида майдонга тушган
Сизнингча, Мексика ва Лотин Америкаси мамлакатларидаги футбол учрашувлари вақтида спортчилар ҳамда мухлислар хавфсизлигини таъминлаш учун қандай қўшимча чоралар кўрилиши зарур?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи ҳамда спорт оламидаги энг муҳим воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…