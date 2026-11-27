Почеттино ва унинг штаби «Манчестер Юнайтед» базасида соч олдирди...
«Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Маурисио Почеттино ва унинг мураббийлар штаби клуб базасида сартарошхона хизматидан фойдаланиб, ташқи кўринишларини тартибга келтиришга улгуришди. Бу ҳақда The Touchline нашри тегишли фотосуратлар билан хабар берди.
Ишга шошилинч киришиш ва мухлисларнинг ҳазили
Маълум бўлишича, аргентиналик мутахассис ўтган ҳафта АҚШ миллий жамоаси қароргоҳидан қайтиб келгач, «қизил иблислар» билан ишга жуда тез киришишига тўғри келган. Шу сабабли Почеттино ва унинг ҳамкасбларида ҳатто соч олдиришга ҳам вақт бўлмаган.
Ижтимоий тармоқлардаги футбол ишқибозлари ушбу суратларни ҳазиломуз изоҳлар билан қарши олишди:
Мухлислар таъбирича: Почеттино қўл остидаги дастлабки икки учрашувда «Юнайтед»га айнан шу нарса — янги соч турмаги етишмаган;
Янги умид: Ишқибозлар энди жамоада ҳаммаси яхши бўлиб кетиши ҳақида ҳазил қилишмоқда.
Почеттино давридаги илк натижалар ва жадвалдаги ҳолат
Аргентиналик мураббий бошчилигидаги «Манчестер Юнайтед»нинг дастлабки ўйинлари ва мусобақалардаги жорий ўрни қуйидагича кўриниш олган:
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Биринчи учрашув натижаси
«Ливерпул»дан 0:4 ҳисобида мағлубият
Иккинчи учрашув натижаси
«Спортинг» билан 2:2 ҳисобидаги дуранг
Англия Премер-лигасидаги ўрни
Турнир жадвалида 19-поғона
Чемпионлар лигасидаги ўрни
Умумий жадвалда 19-поғона
Сизнингча, Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед»ни қийин вазиятдан олиб чиқиб, жамоа ўйинини қисқа фурсатда ўзгартира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболи ҳамда жаҳон спортидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…