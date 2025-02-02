Ангренда уста тузатиш учун қолдирилган телефон орқали мижознинг пулларини ечиб олди

·844·Жамият
Ангренда уста тузатиш учун қолдирилган телефон орқали мижознинг пулларини ечиб олди
Фото: ИИВ ахборот хизмати
Тошкент вилояти Ангрен шаҳрида устахонада қолдирилган телефондан ўзганинг пулларини ўғирлаган шахс ушланган. Бу ҳақда ИИВ ахборот хизмати хабар бермоқда.

Маълум қилинишича, Ангрен шаҳрида яшовчи фуқаро ИИБга мурожаат қилиб, банк картасидан 9 млн сўм номаълум тарзда ечиб олинганини билдирган. Тезкор суриштирувлар давомида бу ишни 31 ёшли телефон устаси бўлган шахс содир этгани аниқланган.

Sevimli телеканалининг Zamon информацион дастурида берилган лавҳада айтилишича, жабрланувчи бузилган телефонини тузатиш учун устага олиб борган.

Уста уни тузатиш пайтида мобил иловалар орқали банк картасига кирган. Сўнг мижознинг картасига тушган 9 млн сўмни ўзининг картасига ўтказиб олиб, пулларни шахсий эҳтиёжлари учун сарфлаб юборган.

Қайд этилишича, ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 169-моддаси 3-қисми “б” банди (қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) ахборот тизимига кириб ёки ундан фойдаланиб ўғрилик қилиш) билан жиноят иши очилган. Гумонланувчи процессуал тартибда ушланган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ангрен шаҳриTelefon УстасиБанк КартасиЎғрилик ҲодисасиЖиноят КодексиИИИВ Ахборот Хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиБугун, 11:33Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиБугун, 09:46Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиБугун, 09:17Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди