Ҳазораспда савдо дўконида ёнғин чиқди (видео)

·551·Жамият
Ҳазораспда савдо дўконида ёнғин чиқди (видео)
Хоразм вилояти Ҳазорасп туманида жойлашган 3 қаватли савдо дўконида ёнғин юз берди, деб FVV.uz хабар берди.

Маълумотларга кўра, 17 апрель куни соат 16:04 да “Темирчи Маскан” маҳалласидаги дўконда ёнғин бошланган.
Ёнғин-қутқарувчилар соат 16:11 да воқеа жойига етиб борган ва 16:39 да ёнғинни ўраб олишга муваффақ бўлган. Тўлиқ ўчириш соат 17:10 да якунланган.

Савдо дўконининг 280 квадрат метр қисми — том қисми, шифти, ички қисми ва жиҳозлар ёниб зарарланган.
Бироқ тезкор ҳаракатлар туфайли 200 квадрат метр майдон сақлаб қолинган.

Энг муҳими — инсонлар орасида жабрланганлар йўқ. Ҳодиса жойига 5 та ёнғин-қутқарув экипажи ва 2 та ёрдамчи сув ташиш техникаси жалб этилган.

Ҳозирда ёнғин сабаби ва кўрилган зарар миқдори ўрганилмоқда.

Сиз нима деб ўйлайсиз — савдо объектларида ёнғин хавфсизлигига етарлича эътибор қаратилаяптими?
Ҳазорасп ТуманиСавдо ДўкониЁнғин ХодисасиФВВ ХабарлариИнсон ЖабрланмадиЗарар Миқдори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиБугун, 00:18Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиДунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиКеча, 20:44Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиКеча, 20:11Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиКеча, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Кеча, 10:02Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиКеча, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди