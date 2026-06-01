Тошкентнинг Олмазор туманидаги подстанцияда трансформатор ёниб кетди
Ёзнинг илк куни пойтахтимизнинг Олмазор тумани аҳли учун кутилмаган ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этди, азиз мухлислар. Бугун, 1 июнь оқшомида туман ҳудудидаги йирик электр подстанцияларидан бирида тўсатдан техник носозлик туфайли ёнғин келиб чиқди. Шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси навбатчилик қисмига келиб тушган тезкор хабарга кўра, соат 18:57 да Кичик ҳалқа йўли кўчаси ёқасида жойлашган электр тармоғи масканида кучли олов ва тутун кўтарилган.
Пойтахтимизнинг мард ва шижоатли ўт ўчирувчилари хабар олинган заҳоти ҳаракатга тушишди! Саҳифамиздан узоқлашманг, олов қанча вақтда жиловлангани, электр таъминотидан вақтинча узилган маҳаллалар рўйхати ва чироқни қайта ёқиш бўйича олиб борилаётган тезкор қутқарув-тиклаш ишлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Тезкорлик натижаси: Олов бир неча дақиқада жиловланди
Хабар берилганидан сўнг, орадан атиги 4 дақиқа ўтиб — соат 19:01 да Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг махсус ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан ҳодиса жойига етиб келишди. Жасур қутқарувчиларнинг маҳорати ва тезкор ҳаракатлари эвазига аланга соат 19:12 да батамом қуршаб олинди ва соат 19:17 га келиб ёнғин тўлиқ бартараф этилди.
Энг қувонарлиси: Тилсиз ёв билан олиб борилган шиддатли кураш давомида ҳеч ким тан жароҳати олмади, куйиш ёки жабрланиш ҳолатлари қайд этилмади. Инсонлар соғ-саломат!
Электр таъминотидаги узилишлар: Қайси маҳаллалар чироқсиз қолди?
Гарчи ёнғин тез фурсатда ўчирилган бўлса-да, «Виставочная» деб номланувчи ушбу подстанциядаги техник авария туманнинг бир қатор ҳудудларида электр энергияси таъминотининг вақтинча тўхтаб қолишига сабаб бўлди. Олмазор тумани ҳокимлиги тарқатган расмий маълумотларга кўра, айни дақиқаларда қуйидаги маҳаллаларда вақтинчалик узилишлар кузатилмоқда:
«Қуёш» ва «Орзу» маҳаллалари;
«Университет», «Зиё» ва «Зиёкор» ҳудудлари;
«Замондош», «Алон», «Чустий» ҳамда «Чиғатой Дарвоза» маҳаллалари.
Талофат кўлами ва тиклаш ишлари
Мазкур нохуш авария туфайли юзага келган вақтинчалик ноқулайликлар кўлами жуда катта бўлиб, ҳокимлик ушбу рақамларни очиқлади:
🌐 Истеъмолчилар тоифаси
📊 Вақтинча таъминотсиз қолганлар сони
Аҳоли хонадонлари
6 200 та уй хўжалиги
Юридик тадбиркорлар
807 та тадбиркорлик субъекти
Ижтимоий соҳа масканлари
18 та муассаса (шифохона, боғча ва ҳ.к.)
Ёшлар маскани
Талабалар турар жойлари (ётоқхоналар)
Ҳурматли пойтахтликлар ва туман аҳли, асло хавотирга ўрин йўқ! Айни дақиқаларда соҳанинг энг тажрибали мутахассисларидан иборат махсус тезкор бригадалар воқеа жойида туну кун меҳнат қилишмоқда. Носозликларни қисқа фурсатларда бартараф этиш ва хонадонларга нур (электр таъминоти) қайтариш учун барча кучлар сафарбар этилган.
Тошкент шаҳридаги энг сўнгги кундалик тафсилотлар, коммунал соҳадаги янгиланишлар ва юртимиз ҳаётига оид энг қайноқ хабарларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар!
…