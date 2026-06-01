Олмазор туманида трансформатор ёниб кетди

·101·Жамият
Олмазор туманида трансформатор ёниб кетди

Бугун, 1 июн куни Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида, Кичик халқа йўли кўчасида жойлашган подстанцияда трансформатор ёниб кетди.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) маълумотига кўра, қутқарув гуруҳлари соат 19:01 да воқеа жойига етиб борган ва ёнғин 19:12 да ўраб олинган. Ҳозирда ёнғинни тўлиқ бартараф этиш ишлари давом эттирилмоқда.

Ҳодиса оқибатида жабрланганлар ҳақида ҳозирча маълумот йўқ. Вазият Фавқулодда вазиятлар бўлими томонидан тўлиқ назоратга олинган.

Шунингдек, ёнғин сабабли Шайхонтоҳур ва Олмазор туманларининг айрим ҳудудларида — тахминан 6200 та хонадон ва 800 дан ортиқ юридик шахсларда электр таъминотида вақтинчалик узилишлар кузатилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди