Сергелидаги мудҳиш қотилликда гумонланувчи шахс ҳибсга олинди
Пойтахтимизнинг Сергели тумани ҳудудида икки нафар фуқаронинг ҳаётига зомин бўлган мудҳиш ҳодиса юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда. Бош прокуратура томонидан мазкур қотиллик ҳолати бўйича расман жиноят иши қўзғатилди.
Маълум қилинишича, ушбу фожиа шу йилнинг 21 май куни содир бўлган бўлиб, унда 2004 йилда туғилган ёш қиз ҳамда 1975 йилда туғилган Хитой Халқ Республикаси фуқароси ҳалок бўлган.
Мазкур аянчли ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми (Қасддан одам ўлдириш) бўйича жиноий иш очилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кўрилган тезкор чора-тадбирлар натижасида, ушбу жиноятни содир этишда гумонланаётган 1998 йилда туғилган фуқаро процессуал тартибда қўлга олинди ва ҳибсга олинди.
Ҳозирда адолатни қарор топтириш ва юз берган жиноятнинг барча асл тафсилотлари ҳамда сабабларини тўлиқ очиб бериш мақсадида тергов ҳаракатлари қатъий назорат остида давом эттирилмоқда.
…