Сергелидаги мудҳиш қотилликда гумонланувчи шахс ҳибсга олинди

·464·Жамият
Сергелидаги мудҳиш қотилликда гумонланувчи шахс ҳибсга олинди

Пойтахтимизнинг Сергели тумани ҳудудида икки нафар фуқаронинг ҳаётига зомин бўлган мудҳиш ҳодиса юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда. Бош прокуратура томонидан мазкур қотиллик ҳолати бўйича расман жиноят иши қўзғатилди.

Маълум қилинишича, ушбу фожиа шу йилнинг 21 май куни содир бўлган бўлиб, унда 2004 йилда туғилган ёш қиз ҳамда 1975 йилда туғилган Хитой Халқ Республикаси фуқароси ҳалок бўлган.

Мазкур аянчли ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми (Қасддан одам ўлдириш) бўйича жиноий иш очилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кўрилган тезкор чора-тадбирлар натижасида, ушбу жиноятни содир этишда гумонланаётган 1998 йилда туғилган фуқаро процессуал тартибда қўлга олинди ва ҳибсга олинди.

Ҳозирда адолатни қарор топтириш ва юз берган жиноятнинг барча асл тафсилотлари ҳамда сабабларини тўлиқ очиб бериш мақсадида тергов ҳаракатлари қатъий назорат остида давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди