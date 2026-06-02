Тошкентда Ўзбекистондаги илк интерактив болалар музейи иш бошлади

·120·Жамият
Тошкентда Ўзбекистондаги илк интерактив болалар музейи иш бошлади

Пойтахтимиз аҳолиси ва меҳмонлари, айниқса, кичкинтойлар учун ажойиб хушхабар! Тошкент шаҳридаги муҳташам Ислом цивилизацияси марказида ўзига хос тарихий воқелик юз берди. Буюк Британиянинг дунёга машҳур «1001 Inventions» ташкилоти билан яқин ҳамкорликда барпо этилган, юртимиздаги энг биринчи интерактив болалар музейи расман ўз эшикларини очди.

Ушбу ноёб маскан асосан 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган ўғил-қизлар учун мўлжалланган бўлиб, у ерда болажонлар қуруқ маърузалардан йироқ бўлган ҳолда, мураккаб фан ва бой тарихимизни қизиқарли ўйинлар орқали осонгина ўзлаштириш имкониятига эга бўладилар.

Музейнинг энг диққатга сазовор ва инновацион жиҳатлари

Бу ерга қадам ранжида қилган ҳар бир бола ўзини худди сеҳрли илм-фан дунёсига тушиб қолгандек ҳис қилади. Лойиҳа доирасида қуйидаги замонавий имкониятлар ишлаб чиқилган:

  • Виртуал учрашувлар ва рақамли олам: Болажонлар юртимиздан етишиб чиққан буюк алломалар — тиббиёт султони Ибн Сино, қомусий олим Беруний, фалакиёт илми усталари Фарғоний ҳамда Мирзо Улуғбекнинг махсус яратилган рақамли аватарлари (виртуал қиёфалари) билан жонли мулоқотга кириша оладилар.

  • VR технологиялари ва қадимий тиббиёт: Музейда энг сўнгги русумдаги виртуал борлиқ (VR) ускуналари, хусусан, инновацион ICAROS тизими йўлга қўйилган. Унинг ёрдамида болалар ўтмиш табобати сирлари ва асосларини замонавий рақамли ечимлар уйғунлигида синаб кўришади.

  • Ижодий ва амалий машғулотлар: Келувчилар нафақат томошабин бўлишади, балки рақамли граффити чизиш, сеҳрли анимацияларни ҳаракатлантириш ва тарихий ихтироларни ўз қўллари билан амалий синовдан ўтказиш бахтига муяссар бўладилар.

Барчаси халқаро стандартлар даражасида

Мазкур масканда хорижлик меҳмонлар учун ҳам барча шароитлар муҳайё қилинган. Музей бўйлаб қизиқарли саёҳатлар ва экскурсиялар учта тилда — ўзбек, рус ва инглиз тилларида юқори савияда олиб борилади.

Энг муҳими, ота-оналар фарзандларининг хавфсизлигидан мутлақо хавотир олмасалар ҳам бўлади. Кичкинтойларнинг музей ичидаги хавфсиз ҳаракатланиши ва ҳар бир гуруҳни диққат билан кузатиб бориши учун махсус тайёргарликдан ўтган малакали ходимлар бириктирилган.

Ёзги таътил кунларида фарзандларингизга ҳам билим, ҳам унутилмас қувонч улашишни истасангиз, ушбу янги интерактив музейга албатта ташриф буюринг! Янгиликларни биз билан кузатишда давом этинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди