Тошкентда Ўзбекистондаги илк интерактив болалар музейи иш бошлади
Пойтахтимиз аҳолиси ва меҳмонлари, айниқса, кичкинтойлар учун ажойиб хушхабар! Тошкент шаҳридаги муҳташам Ислом цивилизацияси марказида ўзига хос тарихий воқелик юз берди. Буюк Британиянинг дунёга машҳур «1001 Inventions» ташкилоти билан яқин ҳамкорликда барпо этилган, юртимиздаги энг биринчи интерактив болалар музейи расман ўз эшикларини очди.
Ушбу ноёб маскан асосан 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган ўғил-қизлар учун мўлжалланган бўлиб, у ерда болажонлар қуруқ маърузалардан йироқ бўлган ҳолда, мураккаб фан ва бой тарихимизни қизиқарли ўйинлар орқали осонгина ўзлаштириш имкониятига эга бўладилар.
Музейнинг энг диққатга сазовор ва инновацион жиҳатлари
Бу ерга қадам ранжида қилган ҳар бир бола ўзини худди сеҳрли илм-фан дунёсига тушиб қолгандек ҳис қилади. Лойиҳа доирасида қуйидаги замонавий имкониятлар ишлаб чиқилган:
Виртуал учрашувлар ва рақамли олам: Болажонлар юртимиздан етишиб чиққан буюк алломалар — тиббиёт султони Ибн Сино, қомусий олим Беруний, фалакиёт илми усталари Фарғоний ҳамда Мирзо Улуғбекнинг махсус яратилган рақамли аватарлари (виртуал қиёфалари) билан жонли мулоқотга кириша оладилар.
VR технологиялари ва қадимий тиббиёт: Музейда энг сўнгги русумдаги виртуал борлиқ (VR) ускуналари, хусусан, инновацион ICAROS тизими йўлга қўйилган. Унинг ёрдамида болалар ўтмиш табобати сирлари ва асосларини замонавий рақамли ечимлар уйғунлигида синаб кўришади.
Ижодий ва амалий машғулотлар: Келувчилар нафақат томошабин бўлишади, балки рақамли граффити чизиш, сеҳрли анимацияларни ҳаракатлантириш ва тарихий ихтироларни ўз қўллари билан амалий синовдан ўтказиш бахтига муяссар бўладилар.
Барчаси халқаро стандартлар даражасида
Мазкур масканда хорижлик меҳмонлар учун ҳам барча шароитлар муҳайё қилинган. Музей бўйлаб қизиқарли саёҳатлар ва экскурсиялар учта тилда — ўзбек, рус ва инглиз тилларида юқори савияда олиб борилади.
Энг муҳими, ота-оналар фарзандларининг хавфсизлигидан мутлақо хавотир олмасалар ҳам бўлади. Кичкинтойларнинг музей ичидаги хавфсиз ҳаракатланиши ва ҳар бир гуруҳни диққат билан кузатиб бориши учун махсус тайёргарликдан ўтган малакали ходимлар бириктирилган.
Ёзги таътил кунларида фарзандларингизга ҳам билим, ҳам унутилмас қувонч улашишни истасангиз, ушбу янги интерактив музейга албатта ташриф буюринг! Янгиликларни биз билан кузатишда давом этинг.
…