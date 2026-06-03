Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқланди
Мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш ва бюджет маблағларининг мақсадли сарфланишини назорат қилиш борасида навбатдаги йирик ва шов-шувли жиноят фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Солиқ қўмитасининг Комплаенс ва коррупцияга қарши назорат бошқармаси ходимлари ҳамкорликда ўта йирик молиявий қонунбузилиш ҳолати юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатларини ўтказдилар.
Ушбу суриштирувлар давомида бир нечта давлат ташкилотлари ва хусусий корхоналарнинг масъул шахслари иштирокида тузилган улкан "молиявий схема" фош этилди.
Тил бириктирган масъуллар ва сохта ҚҚС схемаси
Аниқланишича, Солиқ қўмитаси, Бухоро вилояти солиқ бошқармаси, «Ўзбекнефтгаз» АЖ, шунингдек, «SH.G.» МЧЖ, «S.E.» МЧЖ қўшма корхонаси, «A.» МЧЖ ва «E.E.» МЧЖ қўшма корхонасининг Ўзбекистондаги доимий муассасаси мансабдор шахслари олдиндан ўзаро тил бириктириб, жиноий режа тузишган.
Гап шундаки, Шўртан газ-кимё мажмуасининг ишлаб чиқариш қувватларини янада кенгайтириш лойиҳаси бўйича кўрсатилган 5,3 триллион сўмлик хизматлар амалдаги қонунчиликка кўра қўшилган қиймат солиғидан (ҚҚС) бутунлай озод этилган бўлган. Бироқ гуруҳ аъзолари ушбу ҚҚС суммасини электрон ҳисоб-фактураларга ноқонуний равишда киритишган ва давлат бюджетида гўёки асосли ҚҚС маблағи мавжуддек кўрсатишга эришишган.
Бюджетга етказилган улкан зарар кўлами
Ушбу сохта ва қонунга зид ҳаракатлар орқали пайдо қилинган маблағлар қуйидаги мақсадларга йўналтирилган:
Сунъий равишда ҳосил қилинган маблағлар «A.» МЧЖнинг банк ҳисоб рақамига ноқонуний равишда қайтариб берилган.
«S.E.» МЧЖ қўшма корхонасининг давлат олдидаги мавжуд йирик кредиторлик қарздорликлари сохта йўллар билан бутунлай йўқ қилинган (ёпилган).
Бу афёра натижасида масъул шахслар жами 643,2 миллиард сўмлик ўта йирик миқдордаги давлат ва бюджет маблағларини ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилганликлари расман исботланди.
Қонун устуворлиги: Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат бўйича давлат маблағларига хиёнат қилган ва молиявий фирибгарликка қўл урган барча айбдор шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167-моддаси (Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) билан жиноят иши қўзғатилди.
Ҳозирда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш ва давлатга етказилган зарарни тўлиқ қоплаш мақсадида қатъий тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Юртимиздаги қонун устуворлигига оид энг муҳим ва тезкор хабарларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…