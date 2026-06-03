Болалар машинасида йўлга чиққан блогер жаримага тортилди

·171·Жамият
Болалар машинасида йўлга чиққан блогер жаримага тортилди

Ўзбекистонда йўл ҳаракати билан боғлиқ ноодатий ҳолат юз берди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода блогер болалар учун мўлжалланган кичик электр машинада автомобиллар қатнов қисмига чиқиб ҳаракатлангани акс этган.

Мазкур ҳаракат қисқа вақт ичида ҳуқуқ-тартибот органлари эътиборини тортган. Ҳолат ўрганилиб, блогер йўл ҳаракати қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган ва унга нисбатан жарима чораси қўлланилган.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, болалар учун мўлжалланган ўйинчоқ автомобил ҳам мусодара қилиниб, жарима майдончасига олиб кетилган. Бу ҳолат кўплаб фойдаланувчилар учун кутилмаган ва бироз кулгили туюлган бўлса-да, аслида йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш қанчалик муҳимлигини яна бир бор эслатди.

Видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айримлар вазиятни ҳазиломуз қабул қилган бўлса, бошқалар бундай ҳолатлар йўл хавфсизлигига жиддий таҳдид солишини таъкидлашмоқда.

Мутахассислар эса ҳар қандай транспорт воситаси, ҳатто ўйинчоқ бўлса ҳам, умумий йўлда ҳаракатланиши хавфли эканини ва бундай ҳолатларда қоидаларга қатъий амал қилиш зарурлигини эслатиб ўтмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди