Болалар машинасида йўлга чиққан блогер жаримага тортилди
Ўзбекистонда йўл ҳаракати билан боғлиқ ноодатий ҳолат юз берди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода блогер болалар учун мўлжалланган кичик электр машинада автомобиллар қатнов қисмига чиқиб ҳаракатлангани акс этган.
Мазкур ҳаракат қисқа вақт ичида ҳуқуқ-тартибот органлари эътиборини тортган. Ҳолат ўрганилиб, блогер йўл ҳаракати қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган ва унга нисбатан жарима чораси қўлланилган.
Энг қизиқ жиҳати шундаки, болалар учун мўлжалланган ўйинчоқ автомобил ҳам мусодара қилиниб, жарима майдончасига олиб кетилган. Бу ҳолат кўплаб фойдаланувчилар учун кутилмаган ва бироз кулгили туюлган бўлса-да, аслида йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш қанчалик муҳимлигини яна бир бор эслатди.
Видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айримлар вазиятни ҳазиломуз қабул қилган бўлса, бошқалар бундай ҳолатлар йўл хавфсизлигига жиддий таҳдид солишини таъкидлашмоқда.
Мутахассислар эса ҳар қандай транспорт воситаси, ҳатто ўйинчоқ бўлса ҳам, умумий йўлда ҳаракатланиши хавфли эканини ва бундай ҳолатларда қоидаларга қатъий амал қилиш зарурлигини эслатиб ўтмоқда.
…