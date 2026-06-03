17 ёшли қизни “Дамас”да ўғирлашга уринган йигит судланди

·362·Жамият
17 ёшли қизни “Дамас”да ўғирлашга уринган йигит судланди
Аудио версияси

Бухоро вилояти Олот туманида вояга етмаган қизни никоҳга мажбурлаш мақсадида олиб қочишга уринган йигит судланди.

Суд ҳужжатларига кўра, Н. исмли йигит 2025 йил февраль ойида Telegram орқали 2007 йилда туғилган Р. билан танишиб, у билан мунтазам мулоқот қилиб келган.

Жорий йил 12 февраль куни Олот туманидаги маҳалла ҳудудида учрашув вақтида Н. қизга бирга қочиб кетишни таклиф қилган. Р. рози бўлмаганидан сўнг, у қизни зўрлик билан «Дамас» автомашинасига миндириб олиб кетишга уринган.

Қиз қаршилик кўрсатиб, автомашина эшигига оёғини тираб олган. Шу вақт атрофдагилар вазиятга аралашган ва қиз қутқариб қолинган.

Суд-тиббий экспертиза хулосасига кўра, жабрланувчининг елка, билак, сон ва болдир қисмида енгил тан жароҳатлари аниқланган.

Судда Н. айбига иқрор бўлиб, қилмишидан пушаймонлигини айтган. Жабрланувчи эса уни кечирмаслигини ва у билан ярашмаслигини билдирган.

Суд ҳукми билан Н. Жиноят кодексининг 136-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топилиб, 2 йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинди.

Шунингдек, унга интернетдан фойдаланмаслик, оммавий тадбирларда иштирок этмаслик, алкоголли ичимлик истеъмол қилмаслик ва Бухоро вилояти ҳудудидан чиқмаслик каби чекловлар юклатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди