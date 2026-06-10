Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетди
Пойтахтимизда аҳоли осойишталиги ва хавфсизлигини таъминлаш борасида ички ишлар органлари ходимлари томонидан навбатдаги тезкор ва муваффақиятли тадбир амалга оширилди. Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида етказиб бериш хизматида фаолият юритиб, аслида эса жиноят кўчасига кирган курьер томонидан содир этилган мудҳиш талончилик жинояти иссиқ излар изидан фош этилди ва гумонланувчи қўлга олинди. Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) берган расмий маълумотларга кўра, ушбу қонунбузар кўчада кетаётган 78 ёшли кекса онахоннинг қулоғидаги қиймати қарийб 3000 АҚШ долларига баҳоланувчи тилло сирғаларни юлиб олиб, ўзининг хизмат скутерида воқеа жойидан зудлик билан қочиб кетган.
Олиб борилган суриштирув ва тезкор-қидирув ҳаракатлари натижасида қўлга олинган ушбу шахс оддий жиноятчи эмас, балки муқаддам бир неча бор ўғрилик, босқинчилик, талончилик ҳамда расмий ҳужжатларни талон-торож қилиш жиноятлари билан судланган ва қонуний жазосини ўтаб чиққан «ўта хавфли рецидивист» бўлиб чиқди. Суриштирув давомида аниқланишича, ушбу кимса ўз жиноий режасини олдиндан тузиб, ҳимоясиз кекса аёлни узоқ вақт давомида яширинча кузатиб келган. Сўнг қулай фурсат туғилиши билан орқадан сездирмасдан яқинлашиб, онахонга нисбатан жисмоний куч ишлатган ҳолда қимматбаҳо тақинчоқларни юлиб олган ва жуфтакни ростлаган.
Ҳозирги вақтда мазкур ачинарли инсидент юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан расман жиноят иши қўзғатилган бўлиб, тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда. Адолат қарор топиб, кекса онахоннинг ҳаққини топтаган ушбу жиноятчи қонун олдида ўзининг энг оғир ва муносиб жазосини олиши шубҳасиздир. Ички ишлар ходимлари фуқароларимиздан ҳамиша ҳушёр бўлишни ва кўча-кўйда шубҳали шахсларга нисбатан эҳтиёткорликни оширишни сўраб қолади.
Пойтахтимиздаги осойишталик, ички ишлар органларининг тезкор муваффақиятлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим, ижтимоий ва эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…