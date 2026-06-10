Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетди

·0·Жамият
Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетди

Пойтахтимизда аҳоли осойишталиги ва хавфсизлигини таъминлаш борасида ички ишлар органлари ходимлари томонидан навбатдаги тезкор ва муваффақиятли тадбир амалга оширилди. Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида етказиб бериш хизматида фаолият юритиб, аслида эса жиноят кўчасига кирган курьер томонидан содир этилган мудҳиш талончилик жинояти иссиқ излар изидан фош этилди ва гумонланувчи қўлга олинди. Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) берган расмий маълумотларга кўра, ушбу қонунбузар кўчада кетаётган 78 ёшли кекса онахоннинг қулоғидаги қиймати қарийб 3000 АҚШ долларига баҳоланувчи тилло сирғаларни юлиб олиб, ўзининг хизмат скутерида воқеа жойидан зудлик билан қочиб кетган.

Олиб борилган суриштирув ва тезкор-қидирув ҳаракатлари натижасида қўлга олинган ушбу шахс оддий жиноятчи эмас, балки муқаддам бир неча бор ўғрилик, босқинчилик, талончилик ҳамда расмий ҳужжатларни талон-торож қилиш жиноятлари билан судланган ва қонуний жазосини ўтаб чиққан «ўта хавфли рецидивист» бўлиб чиқди. Суриштирув давомида аниқланишича, ушбу кимса ўз жиноий режасини олдиндан тузиб, ҳимоясиз кекса аёлни узоқ вақт давомида яширинча кузатиб келган. Сўнг қулай фурсат туғилиши билан орқадан сездирмасдан яқинлашиб, онахонга нисбатан жисмоний куч ишлатган ҳолда қимматбаҳо тақинчоқларни юлиб олган ва жуфтакни ростлаган.

Ҳозирги вақтда мазкур ачинарли инсидент юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан расман жиноят иши қўзғатилган бўлиб, тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда. Адолат қарор топиб, кекса онахоннинг ҳаққини топтаган ушбу жиноятчи қонун олдида ўзининг энг оғир ва муносиб жазосини олиши шубҳасиздир. Ички ишлар ходимлари фуқароларимиздан ҳамиша ҳушёр бўлишни ва кўча-кўйда шубҳали шахсларга нисбатан эҳтиёткорликни оширишни сўраб қолади.

Пойтахтимиздаги осойишталик, ички ишлар органларининг тезкор муваффақиятлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим, ижтимоий ва эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиКеча, 15:14Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиКеча, 15:13Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиКеча, 11:52Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиКеча, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди