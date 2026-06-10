Банкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатланди

·0·Жамият
Банкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатланди

Мажбурий ижро бюроси ва ИИБ ЙХҲБ ходимлари билан ҳамкорликда олиб борилган Autocon тадбири давомида Тошкент вилоят бошқармаси Қидирув шўъбаси ходимлари томонидан олиб борилган тезкор тадбирлар натижасида банк фойдасига ундирилиши лозим бўлган қарздорлик билан боғлиқ навбатдаги ижро ҳаракати таъминланди.

Маълум бўлишича, Олмалиқ шаҳрида яшовчи фуқаро Ю.М.дан АИТБ "Ипак йўли" Янгийўл филиали фойдасига 280 миллион сўм қарздорликни ундириш белгиланган ва унга тегишли «CHERIY TIGGO 7 pro» русумли автотранспорт воситасига қидирув эълон қилинган эди.

Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида автомашина қарздорнинг яшаш манзилида аниқланди.

Натижада қарздорга тегишли бўлган автотранспорт белгиланган тартибда хатланиб, жарима майдончасига жойлаштирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиСергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиБугун, 06:22Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиМетрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиБугун, 06:17Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиЧиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиБугун, 06:12Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Бугун, 04:40Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиТошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиБугун, 04:31Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди