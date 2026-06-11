Ёмғир остидаги оддий яхшилик кўпчиликни таъсирлантирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда тарқалган қисқа видео кўплаб фойдаланувчиларни ҳаяжонга солди. Унда кучли ёмғир остида хизмат вазифасини бажараётган Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимига оддий ҳайдовчи томонидан кўрсатилган самимий ёрдам акс этган.
Кадрларда кўринишича, йўлда қатнов давом этаётган, ёмғир эса анча кучли ёғмоқда. Шу шароитда ЙҲХХ ходими йўл четида хизматини давом эттириб, ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга ҳаракат қилмоқда. Устига ёмғир қуйилиб турган бир пайтда, атрофдаги ҳайдовчилардан бири бефарқ қараб ўтирмади.
Оддий фуқаро машинасидан тушиб, қўлидаги ёмғирпўшни ходимга олиб бориб берди. Бу ҳаракат бир қарашда жуда содда кўриниши мумкин. Аммо айнан шундай оддий яхшиликлар инсон қалбига энг тез етиб боради.
Ҳайдовчи ЙҲХХ ходими ёнига бориб, унга ёмғирдан ҳимояланиш учун зонтикни тутқазди. Ходим эса хизматини давом эттирди. Атрофда эса машиналар ҳаракати, кучли ёмғир ва кундалик шаҳар ҳаёти давом этаверди. Лекин шу қисқа лаҳза кўпчилик учун катта маънога эга бўлди.
Видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, фойдаланувчилар орасида илиқ муносабат уйғотди. Кўпчилик ҳайдовчининг бу ҳаракатини ҳақиқий одамийлик намунаси сифатида баҳолади. Унинг шаънига миннатдорлик ва олқиш сўзлари ёғилди.
Ҳақиқатан ҳам, баъзан юзлаб таъсирли гаплардан кўра биргина амал кўпроқ ибрат бўлади. Бу ҳолат ҳам ана шундай лаҳзалардан бири бўлди. Чунки инсонпарварлик доим катта ишлардан бошланмайди. Баъзан у ёмғир остида турган одамга ёмғирпўш узатишдан бошланади.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари ҳар қандай об-ҳаво шароитида хизмат олиб боради. Қуёшда ҳам, совуқда ҳам, қор-ёмғирда ҳам улар йўлларда тартиб ва хавфсизликни таъминлашга масъул. Шу сабабли уларнинг меҳнатини қадрлаш, оддий инсоний муносабат билдириш жамиятда ўзаро ҳурмат муҳитини кучайтиради.
Бу воқеада энг таъсирли жиҳат шундаки, ҳайдовчи ҳеч қандай мақтов ёки эътироф учун ҳаракат қилмаган. У шунчаки ёмғир остида турган инсонни кўрди ва ёрдам беришни лозим топди. Ана шу табиийлик ва самимият видеони янада таъсирли қилган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам айнан шу жиҳатга эътибор қаратмоқда. Кимдир буни “ҳақиқий тарбия”, кимдир “одамийликнинг энг чиройли кўриниши”, яна кимдир “жамиятда мана шундай муносабатлар кўпайсин” дея баҳолаган.
Бундай ҳолатлар жамият учун жуда керак. Чунки улар одамларга бир-бирига бефарқ бўлмасликни эслатади. Ҳар куни турли ташвишлар, шошилишлар ва асабий ҳолатлар орасида оддий меҳр, эътибор ва ёрдам кўп нарсани ўзгартириши мумкин.
ЙҲХХ ходими учун бу ёмғирпўш балки шу куннинг энг керакли нарсаси бўлгандир. Ҳайдовчи учун эса бу бир неча дақиқалик ҳаракат. Аммо видеони кўрган минглаб одамлар учун бу воқеа одамийликнинг жонли мисолига айланди.
Ҳаётда катта гаплар кўп. Аммо баъзан энг кучли тарбия, энг таъсирли чақириқ ва энг яхши ибрат шундай кичик амалларда намоён бўлади. Ёмғир остидаги бу ҳолат ҳам шундан далолат берди: яхшилик қилиш учун катта имконият шарт эмас, катта юрак етарли.
Бундай инсонлар бор экан, жамиятда меҳр ҳам, ҳурмат ҳам, умид ҳам камаймайди. Оддий ҳайдовчининг бир ёмғирпўши эса бугун кўпчиликка бир ҳақиқатни эслатди — одамийлик ҳали ҳам йўлда, кўчада, ҳаётнинг энг оддий лаҳзаларида яшаб турибди.
…