Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келди
Самарқанд вилоятида туғруқхонага олиб кетилаётган аёл йўл давомида кутилмаган вазиятда фарзандини дунёга келтирди. Бу ҳақда Республика тез тиббий ёрдам маркази Самарқанд вилояти филиали маълум қилди.
Маълумотларга кўра, воқеа 10 июн куни кечқурун содир бўлган. Тез ёрдам машинасида кетаётган аёлда туғруқ жараёни кескин бошланиб, шифокорлар зудлик билан ёрдам кўрсатган. Натижада у соғлом қизалоқни дунёга келтирган.
Чақалоқнинг вазни тахминан 4 килограмм бўлиб, бу тиббий жиҳатдан етарлича соғлом кўрсаткич ҳисобланади. Туғруқдан сўнг она ва бола дарҳол шифохонага етказилган ва шифокорлар назоратига олинган.
Ҳозирда уларнинг аҳволи яхши экани айтилмоқда. Мутахассислар она ва чақалоқнинг ҳолатини барқарор деб баҳоламоқда.
Бу воқеа яна бир бор тез тиббий ёрдам хизмати ҳаёт учун қанчалик муҳим эканини кўрсатди. Шифокорларнинг тезкор ҳаракати эса яна бир ҳаётни сақлаб қолишга хизмат қилди.
…