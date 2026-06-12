Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келди

·16·Жамият
Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келди

Самарқанд вилоятида туғруқхонага олиб кетилаётган аёл йўл давомида кутилмаган вазиятда фарзандини дунёга келтирди. Бу ҳақда Республика тез тиббий ёрдам маркази Самарқанд вилояти филиали маълум қилди.

Маълумотларга кўра, воқеа 10 июн куни кечқурун содир бўлган. Тез ёрдам машинасида кетаётган аёлда туғруқ жараёни кескин бошланиб, шифокорлар зудлик билан ёрдам кўрсатган. Натижада у соғлом қизалоқни дунёга келтирган.

Чақалоқнинг вазни тахминан 4 килограмм бўлиб, бу тиббий жиҳатдан етарлича соғлом кўрсаткич ҳисобланади. Туғруқдан сўнг она ва бола дарҳол шифохонага етказилган ва шифокорлар назоратига олинган.

Ҳозирда уларнинг аҳволи яхши экани айтилмоқда. Мутахассислар она ва чақалоқнинг ҳолатини барқарор деб баҳоламоқда.

Бу воқеа яна бир бор тез тиббий ёрдам хизмати ҳаёт учун қанчалик муҳим эканини кўрсатди. Шифокорларнинг тезкор ҳаракати эса яна бир ҳаётни сақлаб қолишга хизмат қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиМИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиБугун, 10:37Фарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилдиФарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилдиБугун, 10:34Ўзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаЎзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаБугун, 10:32Вояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиВояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиБугун, 08:35Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Бугун, 08:30Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиДинозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди